Legendarni Merckx po padcu uspešno prestal operacijo

Kolesarska legenda Eddy Merckx je padel na treningu, zaradi česar je moral na operacijo kolka. Devetinsedemdesetletni Belgijec je v ponedeljek padel na izletu v Hombeeku blizu Mechelena in utrpel zlom stegnenice. Merckxu so zamenjali kolk in operacija je bila uspešna, so sporočili iz bolnišnice v Herentalsu.

Zdaj za mnoge najuspešnejšega kolesarja v zgodovini čaka večmesečno okrevanje. To je bila zanj že druga operacija v letu dni, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Sicer pa je bil Merckx že drugi slavni pacient na kliniki v Herentalsu v zadnjih nekaj dneh. Ravno prejšnji teden so tam operirali dvakratnega olimpijskega prvaka Remca Evenepoela, potem ko je v nesreči med treningom med drugim utrpel zlom reber, zlom desne lopatice in desne roke.

Za Merckxa, ki še vedno redno opravlja treninge na kolesu, je bil to že drugi letošnji operativni poseg. Konec marca je moral na nujno operacijo zaradi črevesne zapore. Merckx s 525 zmagami velja za najuspešnejšega kolesarja v zgodovini. Po petkrat je zmagal na dirkah po Franciji in Italiji, trikrat postal svetovni prvak, zbral niz klasičnih zmag in dosegel tudi svetovni rekord v uri.