Najboljši Pogačar ima še prostor za napredek

Leto 2024 je pokazalo, da za Tadeja Pogačarja v kolesarstvu ni zemeljskih meja. Letos je osvojil domala vse, kar se je osvojiti dalo, pri tem pa deklasiral konkurenco. Ta iz priprav ekipe UAE v Alicanteju ni dobila sporočila, ki si ga je morda želela. Kljub malodane popolni sezoni Pogi na cestah še ni pokazal vsega, kar zmore, in tudi v letu 2025 želi na njih vladati od februarja do oktobra.

»To je bila moja najboljša sezona doslej in najbrž najboljša kolesarska sezona v zadnjem desetletju, vendar nisem pravi za to, da bi sodil o takšnih stvareh. Zame je bilo leto izjemno, zelo dobro sem se imel, vsak večer spat hodim z lepimi mislimi. Hvaležen sem in srečen, da je šlo vse gladko, da sem bil v vrhunski formi od prve do zadnje dirke. Majhni koščki se sestavijo, trening, prehrana, okolica, vsesplošno počutje, vse to se mora iziti za popolno sezono,« se je Pogačar na srečanju s svetovno kolesarsko sedmo silo, ki je napolnila hotel Grand Luxor nad Benidormom, ozrl na 25 zmag v iztekajočem se letu.