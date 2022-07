Lepa dekleta vabijo Pogačarja in Rogliča

Karavana kolesarske dirke po Franciji se bo danes v sedmi etapi podala v Vogeze in se spopadla s klancem, ki je leta 2020 odločil zmagovalca Toura. Takrat je svojo prvo zmago slavil slovenski as Tadej Pogačar, ki je v predzadnji etapi v kronometru na Planche des Belles Filles ugnal rojaka Primoža Rogliča.

Na Deski lepih deklet (v prevodu) bo tokrat zaključek običajne etape, ki se bo začela v Tomblainu (176,3 km). Kolesarje pa ne čaka zgolj šest kilometrov dolg vzpon kot leta 2020, temveč še za kilometer daljša pot do Super Planche des Belles Fillesa s klančinami do 24 odstotkov in makadamskim odsekom.

Tudi sedmo etapo bomo spremljali V ŽIVO po 12. uri

Glede na zelo hitro in stresno dirkanje v zadnjih dneh, bi lahko priložnost izkoristili tudi ubežniki, a bo to odvisno od motiva najboljših ekip in tistih s kandidati za visoke uvrstitve v skupnem seštevku.

Primož Roglič se je izkazal v prejšnji etapi. FOTO: Marco Bertorello/AFP

V njem je Pogačar z zmago v šesti etapi skočil na prvo mesto in ima pred današnjo zahtevno in že pred zaključkom razgibano etapo štiri sekunde naskoka pred Američanom Neilsonom Powlessom. Na tretjem mestu 31 sekund zaostaja Danec Jonas Vingegaard.

Od preostalih Slovencev je v skupnem seštevku najvišje Roglič na 28. mestu. Kljub izpahnjeni rami v peti etapi, je v četrtek dirkal zelo dobro in preizkušnjo zaključil na devetem mestu. V seštevku zaostaja 2:27 minute in bo skušal na zahtevnem klancu, na katerega nima ravno lepih spominov, presenetiti prvega favorita za skupno zmago Pogačarja.

7. etapa tour 2022 Foto Gm/Tn Igd

Luka Mezgec je v skupnem seštevku 47. (+6:01). Matej Mohorič je 80. (+12:18), Jan Tratnik pa 148. (+24:58). Štart etape bo ob 13.15, v cilju pa najboljše organizatorji pričakujejo okoli 17.30.