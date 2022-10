Levji kralj se bo hladil v kletki

Nekdanji italijanski kolesarski zvezdnik Mario Cipollini je bil obsojen na tri leta zapora. Sodišče v njegovem rojstnem kraju Lucca je 55-letnega nekdanjega svetovnega prvaka kaznovalo zaradi groženj in nasilja nad nekdanjo ženo Sabrino Landucci, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Poleg zaporne kazni mora nekdanji sprinter plačati še 85.000 evrov denarne kazni. Cipollini je sicer na sodišču obtožbe zanikal.

Landuccijeva je Cipollinija policiji prijavila januarja 2017. Cipollini je bil spoznan tudi za krivega groženj novemu partnerju Landuccijeve, nekdanjemu nogometašu Silviu Giustiju.

Ali se bo Cipollini pritožil na prvostopenjsko sodbo, za zdaj še ni jasno. Državni tožilec je zanj zahteval dve leti in pol zapora.

Cipollini je bil ena najbolj bleščečih zvezd kolesarstva, še posebej v devetdesetih letih. »Levji kralj«, kot so ga imenovali, je v karieri dosegel 161 zmag, od tega 42 na domačem Giru in 12 na Tour de Franceu. Leta 2002 je postal svetovni prvak in zmagal tudi na klasiki Milano – Sanremo, trikrat je zmagal na dirki Gent – Wevelgem.