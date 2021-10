Lopez po slovesu od ekipe Movistar znova za Astano

Kolumbijski kolesarski zvezdnik Miguel Angel Lopez bo po sporu s špansko ekipo Movistar z letošnje dirke po Španiji v prihodnjih dveh sezonah pedala poganjal za ekipo Astana Kazahstan, je novo moštvo 27-letnika z vzdevkom »Superman« sporočilo na uradni spletni strani. Sedemindvajsetletni hribolazec je z Astano podpisal dveletno pogodbo.

Za kazahstansko moštvo je Lopez že tekmoval, in sicer vse od prihoda v profesionalno karavano leta 2015 do konca lanske sezone. V karieri je zabeležil 21 zmag in velja za enega najboljših hribolazcev. Na velikih tritedenskih dirkah ima dve uvrstitvi na oder za zmagovalce, na Vuelti in Giru v letu 2018 je bil namreč skupno tretji.

Lopez je nazadnje kolesaril na dirki po Španiji, kjer je jezen zaradi taktike moštva in okoliščin na sami preizkušnji odstopil v predzadnji etapi. Pred tem je bil v skupnem seštevku na tretjem mestu in dobil najtežjo preizkušnjo na Altu d'El Gamoniteiru v 18. etapi. Tretjič zapovrstjo je na koncu španska pentlja pripadla slovenskemu asu Primožu Rogliču, ki je slavil pred Lopezovim tedanjim moštvenim kolegom, Špancem Enricom Masom.

Po skoraj mesecu dni sta se Lopez in zdaj že njegovo nekdanje moštvo v začetku oktobra le dogovorila o prekinitvi pogodbe, ki jo je s španskim kolektivom podpisal do konca leta 2023, pot pa je nato Kolumbijca po nekaj tednih premisleka »vodila domov«, kot je dejal v objavi kazahstanskega moštva.