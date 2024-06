Mavrični Matej Mohorič bo čaral v deželi Oza

V nadaljevanju preberite:

V prihodnjem tednu bo domišljijo ljubiteljev kolesarstva najbolj buril dvoboj med Primožem Rogličem (Bora Hansgrohe) in Remcom Evenepoelom (Soudal Quick Step) na osemdnevnem kriteriju Dauphine. Generalka za Tour se bo brez lanskega prvega in drugega z Elizejskih poljan Jonasa Vingegaarda (Visma Lease a Bike) in Tadeja Pogačarja (UAE) jutri začela z bolj kot ne ravninsko uvodno etapo. Precej bolj razgibana pustolovščina pa danes čaka Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious), ki bo formo za dirki po Sloveniji in Franciji lovil na neobičajen način – na 327 km dolgi makadamski preizkušnji v deželi čarovnika iz Oza.