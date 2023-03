Močan veter odnesel 6. etapo dirke Pariz-Nica

Šesta etapa kolesarske dirke Pariz-Nica, ki naj bi povezala Tourves z La Colle-sur-Loupom, je odpovedana zaradi izjemno močnega vetra, so sporočili organizatorji v izjavi za javnost. Skupno vodstvo na dirki je v rokah slovenskega asa Tadeja Pogačarja, na dirki nastopata še Jan Tratnik (Jumbo-Visma) in Domen Novak (UAE Team Emirates).

Organizatorji so sprva skušali etapo skrajšati in jo zamakniti, čakali so na izboljšanje vremenskih razmer, pozneje pa so se zaradi varnosti kolesarjev odločili, da etapo odpovejo.

»Veter je danes v regiji povzročil več padcev dreves, zato je bila danes odpoved etape neizogibna,« so zapisali. Dirka se bo v soboto nadaljevala s 7. etapo od Nice proti Col de la Couillole.