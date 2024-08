Monika Hrastnik bo Andoro skušala čim prej pozabiti

Monika Hrastnik je na svetovnem prvenstvu v Pal Arinsalu v Andori zasedla 14. mesto. Naslov svetovne prvakinje je pripadel Avstrijki Valentini Höll, ki je slavila že tretjič zapovrstjo. Prvič v karieri pa je svetovni prvak postal Francoz Loris Vergier po smoli rojaka Loica Brunija.

Tridesetletna Hrastnikova je kolajno na SP, edino slovensko v spustu v 34-letni zgodovini, osvojila pred štirimi leti v Leogangu v Avstriji, ko je bila bronasta. Tokrat je bila daleč od odra za zmagovalke, za najboljšo je zaostala 6,310 sekunde.

Tekmovalka iz Lepe Njive je večino časa izgubila predvsem v drugem od petih odsekov. V drugi polovici je bila nato podobno hitra kot takrat še vodilna Francozinja Myriam Nicole. Čeprav je le za eno mesto izboljšala uvrstitev iz kvalifikacij, je bila tokrat šest sekund bližje najboljšim. Slavila je 22-letna Avstrijka Valentina Höll, ki je bila najboljša že lani v Glasgowu in predlani v Les Getsu. Drugouvrščeno 34-letno Nicole, sicer najboljšo iz kvalifikacij, je ugnala za 0,520 sekunde. Tretje mesto je pripadlo Britanki Tahnee Seagrave, ki je zaostala 1,212 sekunde za mlado Avstrijko, ki bo tretje leto zapovrstjo nosila mavričasto majico.

Höll je s tremi naslovi zdaj skočila na tretje mesto večne lestvice na SP. Pred njo sta neulovljiva Francozinja Anne-Caroline Chausson z devetimi in Britanka Rachel Atherton s petimi naslovi.

Valentina Holl bo še eno leto nosila mavrično majico. Foto Matthew Childs/Reuters

"Imela sem obilico težav po dolgem premoru, nikakor nisem mogla voziti hitro. Resnično sem dvomila vase. Tudi v kvalifikacijah mi ni šlo. Zbala sem se, da ne znam več voziti kolesa. Zato je tretji naslov res nor dosežek," je po tretjem zaporednem naslovu organizatorjem sprva dejala Höll. "Ne vem, če bi lahko bila kaj hitrejša, tudi konkurenca je bila zelo močna. Myriam je ena najboljših tekmovalk na svetu in nisem pričakovala, da bom na takšni ravni kot ona. Lepo je dirkati proti legendam našega športa," je še dodala zmagovalka.

"Štirinajsto mesto ni to, kar sem si želela. Ampak proga ni bila mojega tipa. Bila je prehitra, konkurenca pa zelo močna. Bile so male razlike, a sem kljub temu pristala na 14. mestu. Napravila sem nekaj napak, bila sem na meji. Nekatere dele bi sicer lahko kot v kvalifikacijah odpeljala bolje, ampak tako je v finalu," je v izjavi za Kolesarsko zvezo Slovenije nastop komentirala Hrastnikova.

Izkoristil smolo rojaka

Moška preizkušnja se je končala z dvojno francosko zmago, a s presenečenjem. Prvi favorit in petkratni svetovni prvak Loic Bruni je bil po daleč najboljši vožnji v kvalifikacijah tudi po polovici proge v Pal Arinsalu na poti do zmage, a je grdo padel po zdrsu v ovinku. Šesti naslov mu je tako odnesla suha in prašna steza, zmage pa se je veselil njegov rojak Loris Vergier. Ta je za vsega 0,148 sekunde premagal še enega Francoza Benoita Coulangesa. Bron je v tesnem razpletu pripadel Kanadčanu Finnu Ilesu (+0,169).

Od Slovencev je na SP nastopil le 42-letni Miran Vauh, ki je po 86. mestu med 95 tekmovalci izpadel v kvalifikacijah. V finalu je nastopilo 80 gorskih kolesarjev.

Izidi SP v gorskem kolesarstvu:

- spust, ženske:

1. Valentina Höll (Avt) 3:00,212

2. Myriam Nicole (Fra) + 0,520

3. Tahnee Seagrave (VBr) 1,212

4. Gracey Hemstreet (Kan) 1,601

5. Lisa Baumann (Švi) 2,262

6. Anna Newkirk (ZDA) 3,718

7. Marine Cabirou (Fra) 3,761

8. Camille Balanche (Švi) 3,931

9. Elise Empey (Avs) 4,009

10. Nina Hoffmann (Nem) 4,579

14. Monika Hrastnik (Slo) 6,310

- spust, moški:

1. Loris Vergier (Fra) 2:38,661

2. Benoit Coulanges (Fra) + 0,148

3. Finn Iles (Kan) 0,169

4. Danny Hart (VBr) 0,283

5. Amaury Pierron (Fra) 0,457

6. Ronan Dunne (Irs) 1,009

7. Angel Suarez Alonso (Špa) 1,367

8. Oliver Davis (Avs) 1,811

9. Thibaut Daprela (Fra) 1,970

10. Remi Thirion (Fra) 2,235