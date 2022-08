Moštvo Tadeja Pogačarja je podaljšalo pogodbe še s četverico

Kolesarska ekipa UAE Emirates, katere prvi zvezdnik je Slovenec Tadej Pogačar, je podaljšala pogodbe z nekaj ključnimi člani moštva. Kot so sporočili iz ekipe, so nove dveletne pogodbe dobili Rafal Majka, Brandon McNulty, Mikkel Bjerg in Diego Ulissi.

UAE Emirates je tako podpisal pogodbe že z osmerico, pred dnevi so namreč pri ekipi objavili tudi enoletno podaljšanje sodelovanja z Matteom Trentinom, Vegardom Stakejem Laengenom, Ivom Oliveiro in Ruijem Oliveiro.

Ekipa za sezono 2023 ni še podpisala z nobenim novim kolesarjem, jasno pa je, da odhaja Rui Costa, in sicer h moštvu Intermarche Wanty Gobert.