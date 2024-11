Giro se vrača v Novo Gorico in Goriška brda

Prireditelji Gira d'Italia so se pred mesecem dni znašli v nenavadni zadregi. Uradno zaradi tehničnih težav, neuradno pa zaradi zapletov okoli predvidenih uvodnih treh etap v Albaniji so predstavitev trase, ki bi morala biti na sporedu 12. novembra prestavili za nedoločen čas. Tudi tu se še neuradno govori o 13. januarju, ko naj bi bilo jasno, ali se bo rožnata dirka vendarle prvič začela v Albaniji ali jo bo nadomestila Sicilija. A podatek, ki najbolj zanima slovenske navijače, je gotov, Giro se bo 24. maja vrnil v Novo Gorico in Goriška brda.

Tudi pri tem bo na uradno potrditev bržkone treba počakati do predstavitve celotne trase v Milanu, vendar sprememb ni pričakovati. Po naših informacijah so si minuli teden predstavniki organizatorjev Gira ogledali slovenski del trase 14. etape, za katerega tako kot ob zadnjih gostovanjih Gira v Sloveniji v letih 2021 (Nova Gorica, Goriška brda) in 2022 (Posočje) tehnično skrbi Rok Lozej.

Tadej Pogačar bržkone ne bo branil letošnje zmage na Giru. FOTO: Luca Bettini/AFP

Tokrat bo etapa obeležila sodelovanje obeh Goric, ki bosta prihodnje leto evropski prestolnici kulture, za razliko od leta 2021 pa se bo tokrat etapa končala na slovenski strani meje. Tokrat naj bi skozi Novo Gorico potekala dva kroga, pred tem pa naj bi karavana spet šla skozi Goriška brda, vendar v obratni smeri kot pred tremi leti, ko je peloton prekolesaril dva kroga na relaciji Vipovže, Gornje Cerovo, Hum, Kojsko, Gonjače, Šmartno, Dobrova, Medana in Plešivo.

Pogačar in Roglič bosta načrte razkrila decembra

Če okoli slovenskega dela trase ni več dvomov, je odprto vprašanje o udeležbi naših največjih asov. Lanski Giro je dobil Primož Roglič, letošnjega Tadej Pogačar. Slednji obrambe rožnate majice uradno še ni prečrtal, je pa pred časom v pogovoru za Nedelo namignil, da se bo v sezoni 2025 bržkone lotil dvojčka Tour-Vuelta. Zdi se, da je več možnosti, da bi se na italijanske in s tem tudi na slovenske ceste vrnil Roglič.

Primož Roglič je lani postal prvi slovenski zmagovalec dirke po Italiji. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Oba bosta sicer načrte razkrila med pripravami svojih ekip v Španiji. Pogi in njegova ekipa UAE bo sedmo silo gostila 10. decembra v Alicanteju, Rogla in Red Bull Bora Hansgrohe pa 14. decembra na Majorki.