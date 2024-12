Slovenska okrepitev v Pogačarjevem moštvu

Kolesarski svet nestrpno pričakuje, da bo Tadej Pogačar danes popoldne razkril, na katerih dirkah bo nastopil v prihodnji sezoni. To bo storil na novinarski konferenci ekipe UAE, ki je včeraj začela priprave v Alicanteju. Slovenske poročevalce pa je v Španiji pričakalo prijetno presenečenje, v zasedbi iz ZAE so srečali rojaka, ki ga tam niso pričakovali.

Medtem ko so se Tadej Pogačar, Domen Novak in njuni moštveni kolegi odpravljali na trening, je poleg mehanika Boštjana Kavčnika in športnega direktorja razvojne ekipe UAE Gen Z Jana Polanca (športni direktor v članski ekipi Andrej Hauptman v Španijo prihaja v naslednjih dneh) ter njegovega varovanca Anžeta Ravbarja iz hotela Grand Luxor izstopil tudi Žiga Jerman, ki smo ga doslej na največjih dirkah videvali v barvah Ineosa.

Žiga Jerman je novi član osebja ekipe UAE, kot maser bo skrbel za Tadeja Pogačarja. FOTO: Miha Hočevar

Jerman, ki je bil nekoč obetaven kolesar in Pogačarjev moštveni kolega pri Rogu, je tekmovalno kariero končal leta 2022, nato pa v kolesarskem športu ostal kot maser pri Ineosu. Pogodba z britansko ekipo je potekla, tako da se je svojemu staremu prijatelju in vrstniku Pogiju lahko pridružil pri ekipi UAE, pri kateri je slovenska kolonija iz leta v leto večja.

Jerman bo kot bo kot maser številke ena na svetu zamenjal Baska Yosebo Elguezabala, ki je za slovenskega asa skrbel vse od njegovega prestopa med profesionalce leta 2019.