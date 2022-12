Namesto slavoloka zmage Azurna obala

Nica bo leta 2024 gostila zaključek dirke po Franciji, so danes v izjavi za javnost uradno potrdili organizatorji največje kolesarske dirke na svetu. Tako se bo predvsem zaradi logističnih zahtev ob organizaciji olimpijskih iger v Parizu za eno leto prekinila več kot 100 let trajajoča tradicija zadnjih etap v francoski prestolnici. Organizatorji so sporočili, da se bo 111. Tour zaključil z vožnjo na čas v Nici, in sicer 21. julija 2024.

Organizatorji obenem za predzadnjo etapo Toura 2024 obljubljajo razgibano traso v okolici Nice, ki je že večkrat poskrbela za spremembe v skupnem seštevku prestižne preizkušnje Pariz - Nica. Ta tradicionalno poteka v mesecu marcu. V medijih so že dlje časa krožile informacije, da Pariz ne bo organiziral dveh tako velikih dogodkov v tako kratkem časovnem obdobju. OI bodo namreč leta 2024 potekale med 26. julijem in 11. avgustom. Dirko po Franciji so nazadnje s kronometrom zaključili leta 1989, ko je Američan Greg LeMond zadnji dan v Parizu po 24,5 km boja z uro prehitel domačega upa Laurenta Fignona za 58 sekund in skupno zmago slavil z doslej najmanjšo razliko v zgodovini; osem sekund. Francozi na domače slavje čakajo vse od leta 1985, ko je zmagal Bernard Hinault.

Organizatorji so sicer v sporočilu za javnost dodali, da sta se dve izmed prvih izdaj dirke končali nekaj kilometrov izven Pariza, prvič pa bo cilj tako daleč od prestolnice. Začetek dirke po Franciji je Nica gostila v leta 1981 ter nazadnje pred dvema letoma, ko je nato kasneje v Parizu z rumeno majico poziral slovenski as Tadej Pogačar. Štiriindvajsetletnik s Klanca pri Komendi je moral letos po dveh zaporednih zmagah priznati premoč Dancu Jonasu Vingegaardu.