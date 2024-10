Pogačarja in Rogliča v Franciji čaka živčna vojna

v nadaljevanju preberite:

Tour se vrača domov, je bilo geslo predstavitve 112. dirke po Franciji, ki v 3.320 prekolesarjenih kilometrih od 5. do 27. julija 2025 ne bo zapustila svoje domovine. Po treh zaporednih štartih v tujini, na Danskem, v Baskiji in Italiji, je to razumljiv zasuk direktorja dirke Christiana Prudhomma k tradiciji največje dirke na svetu. Vanjo sodijo tudi živčne preizkušnje po severu dežele galskih petelinov, ki niso najbolj po okusu trikratnega zmagovalca Tadeja Pogačarja (UAE) in njegovega rojaka ter izzivalca Primoža Rogliča (Red Bull Bora Hansgrohe).