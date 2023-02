Nepremagljivi Pogačar, trije štarti, tri zmage

Kje so meje za Tadeja Pogačarja? Na začetku sezone 2023 jih ni. Letos se je 24-letni as s Klanca pri Komendi trikrat postavil na štartno črto in trikrat tudi zmagal. Tokrat je bil v šprintu navkreber najboljši v 2. etapi dirke po Andaluziji, na kateri je tudi povečal prednost v rumeni majici.

Enodnevna dirka Jaen Paraiso Interior, ter 1. in druga etapa dirke po Andaluziji. To so Pogačarjevi letošnji nastopi in tudi zmage. V tretje je bil drugačen samo način, kako je prišel do 1. mesta. Prva uspeha si je prikolesaril z napadoma daleč od cilja, tokrat pa je tekmece ugnal na kratkem, a strmem in tlakovanem vzponu v Alcali la Real.

Slovenski ljubitelji kolesarstva so sicer imeli kaj videti v zadnjih dveh urah 156,1 km dolge preizkušnje. Med ubežniki, ki so si prikolesarili največ dobri dve minuti prednosti, je bil tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious). Med njimi je veljal za vročega favorita za etapno zmago, dokler ni na zadnjem kategoriziranem vzponu na Hoyo de Charillo njegov moštveni kapetan Mikel Landa napadel Pogačarja.

Slovenski kapetan ekipe UAE je odgovoril z vso silo, Španca je ujel, ga kmalu za tem pustil za sabo in ujel vodilno skupino z Mohoričem. Ker je bilo do cilja še 20 km in je bilo zasledovalcev preveč, se tokrat ni odločil za samostojno akcijo. Ostal je pri drugih ubežnikih, ki so se jim kasneje pridružili tudi njegovi najbližji zasledovalci v boju za vrh v skupnem seštevku, Landa, Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) in Carlos Rodriguez (Ineos).

Mas je bil spet prekratek

Mohorič se je tekmecev že nekoliko otresel v tehnično zahtevnem spustu, vendar so ga ujeli, ko se je cesta zravnala. Tedaj je bilo jasno, da bo odločila zaključna »špica« ter da bo na njej Pogačarja malodane nemogoče ugnati. Poskusil je sicer Enric Mas (Movistar), ki je prvi navil tempo na finišu po tlakovcih, vendar mu je Pogi brez težav sledil ter ga tudi pustil za seboj, kot ga je na zadnji lanski dirki Po Lombardiji.

Nasmejani Pogačar je tako že petič zapored dvignil roke v znak zmage – letošnjemu nizu treh dirk je treba namreč dodati še dve na koncu minule sezone, Tre Valli Varesine in po Lombardiji. Mas se je moral zadovoljiti z 2. mestom 4 sekunde za Pogačarjem, za njim so se zvrstili Buitrago, Landa in Rodriguez. V skupnem seštevku slovenski zvezdnik zdaj vodi 0:48 pred Biutragom in 0:52 pred Lando in Rodriguezom.

Predvsem pa si bodo kolesarski statistiki, ki so Pogačarju prišteli 49. zmago v karieri, ta dosežek zapomnili po tem, da je slovenska in svetovna številka ena izenačil rekord petih zaporednih zmag Eddyja Merckxa iz leta 1972. Pogačar se ne meni pretirano za takšne mejnike. Danes gotovo ni šel na štart z mislijo nanj. »Nismo merili na etapno zmago, vendar so vsi želeli iti v pobeg. Od štarta je šlo na polno, za nameček pa je Bahrain na predzadnjem vzponu napadal na vso moč in moral sem se odzvati. Tako sem se znašel v ospredju, poskušal sem odgovoriti na vse napade, zaključek pa je bil popoln zame,« je v cilju povedal Pogačar, ki je kajpak moral odgovoriti na vprašanje, kje so njegove meje.

»Ne vem, kje so moje meje, bomo videli, ko bo konec te dirke in se bomo lotili naslednje. Bi lahko dobil tudi 3. etapo. Ne vem, kaj se bo zgodilo jutri, mi bi si želeli čim bolj sproščeno dirko, vendar se želijo vse ekipe izkazati. Ne bi radi porabili preveč moči na čelu glavnine, v vsakem primeru pa je naš prvi cilj obramba rumene majice,« je še povedal slovenski šampion.