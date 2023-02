Tadej Pogačar je nepremagljiv v začetku sezone 2023

Tadej Pogačar se zdi neustavljiv na začetku sezone 2023. Po enodnevni dirki Jaen Paraiso Interior je v velikem slogu dobil tudi uvodno etapo petdnevne dirke po Andaluziji, ki je po simultanki kapetana ekipe UAE bržkone že odločena.

Pogačar je že v ponedeljek pokazal, kako močne noge ima, ko je na delno makadamski preizkušnji Jaen Paraiso Interior odločilni napad uprizoril že 42 km pred ciljem in zmagal z veliko prednostjo, čeprav mu je 7 km pred ciljem počila sprednja guma. Zato so tekmeci bržkone že vnaprej vedeli, kaj jih čaka v 1. etapi dirke po Andaluziji, ki je bila po nenavadni odločitvi traserjev že kraljevska. Karavana je morala namreč premagati pet kategoriziranih vzponov s skupno višinsko razliko skoraj 4000 metrov.

Od štarta do cilja je imela vse pod nadzorom Pogačarjeva zasedba, ki jo kot športni direktor vodi Andrej Hauptman. Domen Novak in drugi Pogijevi pomočniki ubežnikov niso pustili predaleč, nato pa so na zadnjem vzponu na Despiernacaballos (klanec, ki odreže noge konjem) povsem prevzeli pobudo.

Pogačar je imel na vznožju 10,6 km dolgega klanca 1. kategorije pred sabo še štiri moštvene kolega. Najbolj se je izkazal belgijski novinec Tim Wellens, ki je z narekovanjem peklenskega tempa tudi pripravil napad 24-letnika s Klanca pri Komendi 12,4 km pred ciljem. Sprva je Pogačarju še sledil Santiago Buitrago (Brahrain Victorious), ki pa je že po nekaj ovinkih ni zdržal pospeška svetovne številke ena.

Pogačar je tako sam nadaljeval pot proti vrhu vzponu, na katerem je noge odrezalo njegovim tekmecem, ter si prikolesaril 44 sekund prednosti pred Buitragom, Mikelom Lando (Bahrain Victorious) in Carlosom Rodriguezom (Ineos), ki so se pognali v lov za njim. Vendar v 8 km dolgem spustu niso zmogli več kot to, da so zaostanek znižali na 38 sekund. Boj za 2. mesto je dobil Landa pred Rodriguezom.

Pogačar je tako obdržal stoodstotni izkupiček v sezoni 2023 – dva štarta in dve zmagi – ter oblekel rumeno majico, ki mu jo bo zelo težko sleči v preostalih štirih dneh dirkanja. To je sicer njegova že četrta zaporedna zmaga, saj je sezono 2022 končal z zmagama na dirah Tre Valli Varesine in po Lombardiji. Skupno pa je Pogi slavil že 48. zmago med profesionalci.