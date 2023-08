Pogačar z bronom ponovil Hauptmana, Van der Poel v Glasgowu zlomil konkurenco

Nora cestna dirka v Glasgowu! Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je v zadnjih metrih premagal Danca Matsa Pedersena in se veselil prve kolajne na svetovnih prvenstvih, druge za Slovenijo. Z bronom je ponovil uspeh svojega direktorja iz ekipe Emirates Andreja Hauptmana iz Lizbone 2001. Razred zase je bil Nizozemec Mathieu van der Poel, ki je z napadom zlomil konkurenco. Drugi je bil Belgijec Wout van Aert.

Pogačar iz občine Komenda, ki je v petek doživela hudo uro v ujmi s poplavo, je dočakal prvo kolajno na svetovnih prvenstvih. Bron je osvojil tudi na OI v Tokiu. Dvakratni zmagovalec dirke Tour de France je moral letos na največji dirki znova priznati premoč Jonasu Vingegaardu in to je zanj najboljša tolažba za julijski poraz. Vingegaardovega rojaka je premagal v zadnjih metrih kar 217 km dolge in kaotične dirke v škotski prestolnici.

Mathieu van der Poel je bil nepremagljiv. FOTO: Oli Scarff/AFP

več kmalu ...