Bojevita napoved Slovencev pred nedeljo: »Naj bo dirka čim hujša!«

Slovenska članska reprezentanca je opravila ogled trase za nedeljsko dirko na svetovnem prvenstvu v Glasgowu, ki je potrdil predvidevanja. »Krog je podoben kriteriju, ovinek za ovinkom, zato bo celo dirko potrebno biti povsem v ospredju. Dirka bo težka, težja ko bo, bolje bo za nas in za Tadeja,« videno ocenjuje Luka Mezgec, vodja reprezentance na cesti in za Pogačarjem druga violina selektorja Uroša Murna.

Slovenijo je v teh dneh zajela huda ura, na Škotskem pa je vreme precej bolj naklonjeno kolesarjem. Reprezentanca v okrnjeni zasedbi, Tadej Pogačar se ji bo pridružil šele danes zvečer, si je ogledala traso nedeljske dirke, ki bo zelo specifična. Ne zaradi 3500 višinskih metrov ali dobrih 270 kilometrov, zahtevnih bo predvsem zadnjih 10 krogov po Glasgowu, kjer bodo kolesarje čakali nešteti šprinti iz ovinkov in hud boj za položaje v ospredju.

»Morali bomo biti v ospredju, na prvih 20 položajih, bo pa to zelo težko. Takoj ko zdrsneš globlje v glavnino, se začnejo delati luknje in nastane elastika. Cesta tudi v dežju zelo dobro drži, to smo videli leta 2018, a nekateri kolesarji vseeno niso tako spretni na mokrem asfaltu, zato začnejo delati luknje. Treba bo hraniti naboje, kdor bo v zadnjih dveh krogih dovolj spočit, se bo boril za zmago,« napoveduje Mezgec.

Preberite še:

- zakaj je posebna asfaltna podlaga v Glasgowu in kako nova tehnologija vpliva na število defektov

- kako je slovenski selektor Uroš Murn izbiral kolesarje, ki jih je odpeljal v Glasgow

- kaj pričakujejo od favorizirane Belgije in kaj to pomeni za Tadeja Pogačarja

- zakaj bo morda Slovenija bolj aktivna, kot od nje pričakujemo