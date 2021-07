Nova pogodba za Tadeja Pogačarja

Mladi slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki je minulo soboto na cestni dirki na olimpijskih igrah v Tokiu zablestel z bronasto kolajno, je z vodstvom moštva UAE Emirates podaljšal pogodbo do leta 2027. Novico o podaljšanju sodelovanja z dvakratnim zmagovalcem dirke po Franciji so objavili na spletni strani kluba, ki ima sedež v Združenih arabskih emiratih.



Pogačar se je ekipi UAE Emirates pridružil leta 2019 in od takrat zmagal na 29 profesionalnih dirkah, med drugim je lani in letos v svojo korist odločil Tour de France in letos tudi spomenik Liege-Bastogne-Liege. Slovenski as je že po osvojitvi bronaste kolajne na olimpijskih igrah napovedal, da odhaja v Združene arabske emirate, kjer mu je Matar Suhail Al Jabuni Al Daheri, predsednik oddelka Emirates, čestital za doseženo, obenem pa je s Tadejem, ki je imel že pred tem sklenjeno sodelovanje do konca leta 2026, še za leto podaljšal pogodbo.



»Veseli smo, da bo Tadej tudi v prihodnjih letih z nami, saj pomembno prispeva k temu, da ljudje tu v ZAE drugače razmišljajo in gledajo na kolesarstvo. Zelo smo ponosni nanj in na vse, kar je ekipa dosegla,« je poudaril predsednik oddelka Emirates.



Nasmeha ni skrival niti Pogačar. »Zelo sem vesel, da sem lahko z ekipo še podaljšal sodelovanje in bom ostal tu v prihodnjih letih. Tu se počutim kot doma, smo kot nekakšna velika družina. Ta ekipa mi ustreza. Veliko srečo imam, saj tu nisem našel le sotekmovalcev, ampak tudi prijatelje. Veselim se prihodnjih let in tega, kar prinašajo. Upam, da nam bodo prinesla še več uspehov in da bo veliko ljudi zaradi nas začelo kolesariti,« je ob podpisu dejal 22-letni šampion s Klanca pri Komendi.

