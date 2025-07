Rogličev zen: Po Giru na kolenih, rad bi pil šampanjec v Parizu

Ko je bil Primož Roglič na vrhuncu svojih moči, je v Francijo vedno prišel s prevelikim rezultatskim pritiskom, stisnjen v kot pa ni uspel pokazati svojih najboljših predstav. Vse od leta 2020 Roglič ni končal dirke po Franciji, letos pa Tour začenja z drugačno podobo: miren, sproščen in sprijaznjen, da mu rumena majica ni naklonjena.

»Po Giru sem bil povsem na kolenih, zaradi padcev sem dobil okužbo, bil sem na antibiotikih, zelo sem trpel, bil sem na koncu,« je iskreno dejal o težavah, zaradi katerih je predčasno zaključil z Girom. Sledile so višinske priprave, na štartu Toura v Lillu pa o rezultatih ne želi razmišljati.

Roglič je pred grand departom dobre volje. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

»Vem, katere dirke sem dobil in katerih nisem, a me to sploh ne zanima. Seveda imam neporavnane račune s Tourom, a star sem 36 let in če zmagam na Touru ali ne, to mojega življenja ne bo spremenilo. Dejstvo je, da sem bližje zadnjemu kot prvemu Touru v karieri,« nenavadno pomirjeno in odkrito pred začetkom pravi Roglič. Tuji mediji se čudijo novoodkritemu zenu slovenskega zvezdnika in ga v šali označujejo za naslednika Dalajlame, dejstvo pa je, da se je zaradi razmerja moči v pelotonu Roglič končno znebil mukotrpnega lova na rumeno majico – zdaj lahko na Touru le uživa.

»Brez slabih trenutkov zmage nič ne štejejo. Nikomur ne rabim nič dokazovati, ponosen sem, da sem sploh lahko na štartu dirke po Franciji. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, zdaj si želim le priti do Pariza in nazdraviti s šampanjcem,« je kapetan Red Bull Bore Hansgrohe zaključil. Pot do prve ciljne črte Toura po petih letih bo trnova, posebej zaradi zahtevnega in brez dvoma živčnega prvega tedna, ko bo šlo v pelotonu na nož v boju za vsak centimeter, kar Rogliču ne ustreza najbolj. Morda pa sreča letos na njegovi strani.