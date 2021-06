Po festivalu padcev v rumenem Alaphilippe

Nihče ni sledil Alaphilippu

Primož Roglič (desno) je etapo končal na 3. mestu, Tadej Pogačar (za njim) pa na 6. FOTO: Christophe Petit Tesson/Reuters

Dva huda množična padca sta zaznamovala uvodno etapo Toura. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/Reuters

Tadej Pogačar je spet v beli majici najboljšega mladega kolesarja. FOTO: AFP

V prvi 197,8 km dolgi etapi po ozkih cestah v Bretanji nas čaka pravi kaos, so v en glas napovedovali kolesarski strokovnjaki in komentatorji. Dolgo je kazalo, da so se motili, a ko je šlo v zadnjih 50 kilometrih zares, smo dočakali pravi festival padcev, v katerem sta na tleh pristala tudi(Jumbo Visma) in(UAE). Na srečo brez posledic, tako da sta slovenska zvezdnika ostala v igri za etapno zmago in prvo rumeno majico na dirki. Oblekel jo je(Deceuninck Quick Step), Roglič je končal kot 3., Pogačar pa 6.Praznično je bilo vzdušje v Bretanji, ob trasi se je zbrala nepregledna množica, v kateri je bila za kaos dovolj ena neprevidna gledalka, ki je skoraj usodno posegla v potek dirke. Dobrih 45 km pred ciljem je nagnjena na cesto in s hrbtom obrnjenim proti kolesarjem snemalcu kazala transparent, v katerega je zadel Rogličev pomočnik pri ekipi Jumbo Visma. Nanj je priletel tudi Roglič, v ozadju pa je na tleh prisatalo okoli 50 kolesarjev. Tudi Pogačar.Oba slovenska zvezdnika sta se na srečo hitro pobrala in nadaljeval dirko. V ospredju so kolesarji ekip Deceuninck Quick Step in Ineosa najprej navili tempo, nato pa dobili sporočilo, kaj se je zgodilo za njihovimi hrbti in zmanjšali hitrost. Tako so se v ospredje vrnili domala vsi kolesarji, ki pa so si naslednjo nesrečo zakuhali sami.Okoli 7,5 km pred ciljem so se pri boju za položaje pred zaključkom etape zapletli in spet so letela telesa in kolesa. Na srečo tokrat med njimi ni bilo Slovencev. Tu tudi ni bilo več ferpleja in čakanja. Kdor je ostal na kolesu, se je še boril za vrh, kdor je pristal na tleh, se je poslovil od vrha v etapi in skupnem seštevku.Ključni trenutek etape pa je prišel na ciljem vzponu v Landerneau. Alaphilippe je silovito napadel 2,5 km pred ciljem in nihče mu ni sledil. Pogačar je nekaj časa okleval, nato pa skočil za svetovnim prvakom, takoj je imel za svojim kolesom Rogliča. Slovenca se nista odločila za skupni lov za Francozom, temveč za taktiziranje, tako da so ju ujeli zasledovalci, s katerimi sta šprintala za 2. mesto. Zasedel ga je moštveni kolegapri BikeExchangu, za njim pa je bil že Roglič, ki je po zaslugi štirih odbitnih sekund tudi na 3. mestu v skupnem seštevku, 14 sekund za Alaphilippom in 4 sekunde pred večjo skupino, v kateri je tudi tokrat 6. Pogačar.»Ciljni vzpon je bil res zahteven, od vznožja do vrha je šlo na vso moč. Alaphilippu je uspelo, bil je najmočmrjši danes. Če bi se takoj zagnal za njim, bi ga morda ujel, saj ga je na koncu pobiralo, vendar sem zadovoljen z doseženim,« je za TV Slovenija povedal Pogačar, ki je oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja.Njegov cilj je kajpak spet rumena majica in tako on kot Roglič sta na uvodu v dirko dobila pozitiven signal v boju zanjo. Prvi dan nista zmagala, vendar sta pokazala, da sta na Tour prišla vrhunsko pripravljena, najbolj pomembno pa je, da sta jo odnesla s celo kožo in brez zaostankov za najnevarnejšimi tekmeci. Kapetana Ineosainsta jo tudi odnesla brez večjih izgub, zato pa sta v ozadju ostala njuna moštvena kolega, ki bi tudi lahko merila na vrh,(1:59) in(5:43).Tako pri Rogličevi Jumbu Vismi kot pri Pogačarjevi UAE pa bodo šteli ranjence in vprašanje je, ali bosta ekipi jutri, ko je na sporedu sila podobna etapa s ciljnim vzponom na Mûr de Bretagne, štartali v popolnih zasedbah. Začuda do cilja danes niso prišli le trije kolesarji:(DSM),(B&B Hotels) in(Groupama-FDJ).(Bahrain Victorious) je danes končal na 45. mestu (1:49), Luka Mezgec (BikeExchange) pa na 74. (3:17).