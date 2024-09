Slovenija s Pogačarjem in Rogličem še po mavrično majico

Slovenija je z zmagama Tadeja Pogačarja na Giru in Touru ter četrtim zmagoslavjem Primoža Rogliča na Vuelti letos že osvojila rožnato, rumeno in rdečo majico, vendar boj za svetovno prevlado naših kolesarskih asov s tem ni končan. Na voljo je še mavrična majica na cestni dirki svetovnega prvenstva, ena od redkih lovorik, ki je slovenski šampioni še niso osvojili. Čez manj kot tri tedne prihaja izjemna priložnost, 29. septembra bo Slovenija v Zürichu nastopila v najmočnejši postavi, zagotavlja selektor Uroš Murn.

»Ko je dirkala moja generacija, si nismo mogli predstavljati, da bi slovenski kolesar zmagal na tritedenski dirki, kaj šele da bi naša kolesarja v istem letu dobila vse tri. Pravzaprav je bilo to nekaj neverjetnega še pred desetimi leti. Zdaj lahko upamo, da se bo to še kdaj ponovilo, kar bo težko, vendar ne nemogoče. Navsezadnje se je še ne tako dolgo tega zdelo, da nikoli ne bomo posegli po vrhu največjih dirk,« je slovenski trojček – šele četrti v kolesarski zgodovini po francoskem leta 1964, španskem iz 2008 in britanskem iz 2018 – ocenil 49-letni Murn.

Selektor Uroš Murn bo na SP v Zürichu lahko računal na najmočnejšo slovensko zasedbo. FOTO: Leon Vidic/Delo

Navdušili sta ga Pogačarjevi zmagoslavji v Italiji in Franciji pa tudi Rogličev španski podvig le 59 dni po padcu na Touru, pri katerem si je zlomil vretence. »Verjetno so šli pri Red Bullu na start z zavedanjem, česa so zmožni, in prepričani, da je poškodba dovolj sanirana, da ne bo pustila posledic na Primoževem zdravju. Če bi še enkrat padel, bi bilo veliko verjetnosti za novo poškodbo, tu so malo tvegali, a po drugi strani je Vuelta najmanj stresna od tritedenskih dirk, ko gre za rinjenje ekip v ospredje, kar povzroča skupinske padce,« je bila odločitev Rogličevega tabora za še eno vstajenje na španskih cestah logična za novomeškega strokovnjaka, ki ga tudi ni presenetila izjemna forma zasavskega orla.

Odštejemo mu lahko sedem ali osem let

»Treba je upoštevati, da je prišel maksimalno pripravljen na Tour, poškodba je prekinila dvigovanje njegove forme. Potem dva tedna ni treniral, priprave na Vuelto so bile okrnjene, a je zaradi tega na dirko prišel bolj spočit. Njegova svežina je bila razvidna v tem, kako dobro je vrtel pedala. Vseskozi je z lahkimi prenosi dosegal veliko moč, tudi na zaključni vožnji na čas. Če z visoko kadenco razvijaš maksimalno hitrost, je jasno, da si izjemno močan,« je obrazložil Murn, ki je prepričan, da biološka leta pri Rogliču, ki je s skakalnih smuči na kolo presedlal pri 22 letih in jih bo oktobra dopolnil 35, ne predstavljajo njegove kolesarske starosti.

FOTO: Ander Gillenea/AFP

»Odštejemo mu lahko sedem ali osem let, ker ni šel čez napore, ki jih zdaj v kolesarstvu doživljajo že mladinci. Do 25. leta, ko se je za Primoža kolesarska kariera šele dobro začela, jih že veliko odneha. Ta čas je svetovno kolesarstvo ustrojeno tako, da moraš do 23. leta pokazati že nekaj dovolj velikega, da se prebiješ v ekipo svetovne serije, drugače ti preostanejo le tretjerazredna moštva, iz katerih se težko prebiješ naprej, saj ti ne morejo nuditi opreme, trenerjev in druge podpore, ki bi ti to omogočali. Primožu se pozna, da je izpustil ta del prebijanja med najboljše,« Murn ocenjuje, da je Roglič glede iztrošenosti telesa primerljiv s 27- ali 28-letnimi kolesarji. To pa naj bi bila najboljša leta v tem športu.

Samo Roglič kandidat za vožnjo na čas

S koliko zmagami še – doslej jih je slavil 88 – bo slovenske navijače razveselil Roglič, bo pokazal čas. Eno od največjih, v olimpijski vožnji na čas v Tokiu, je dosegel v dresu slovenske reprezentance, v katerega se vrača za SP v Zürichu.

»Za cestno dirko je ekipa bolj ali manj znana, nastop je potrdilo vseh sedem naših članov ekip svetovne serije, ki jim bomo dodali še enega kolesarja s celinske ravni. V naslednjih dneh bo jasno, kdo bo to,« Murn zagotavlja, da bo Slovenija, potem ko je na OI v Parizu nastopila brez Pogačarja in Rogliča, v Švici streljala z vsemi topovi.

FOTO: Marco Bertorello/AFP

Zasedba s Tadejem Pogačarjem, Domnom Novakom (oba UAE), Matejem Mohoričem, Matevžem Govekarjem (oba Bahrain Victorious), Primožem Rogličem (Red Bull Bora Hansgrohe), Janom Tratnikom (Visma Lease a Bike) in Luko Mezgecem (Jayco Alula) bo gotovo med najmočnejšimi na startu 273,9 kilometra dolge preizkušnje s 4470 višinskimi metri.

Trasa je najbolj na kožo pisana Pogačarju, ki je že decembra lani med pripravami napovedal boj za zmago. »Zmaga je napovedana in ni dileme, za koga bomo dirkali. Govoril sem s Tadejem in Primožem, s katerim imamo še enega močnega aduta. Z obema lahko dosežemo odličen rezultat. Vendar so to že taktične stvari, o katerih se bomo dogovorili, ko se bomo zbrali pred SP,« je Murn dodal o cestni dirki, medtem ko še ni jasno, ali bo Slovenija imela predstavnika v vožnji na čas 22. septembra.

»Na voljo imamo dve mesti, vendar je kandidat samo Primož, ki bo ta teden sporočil, ali bo nastopil tudi v tej disciplini. Vsi drugi kandidati, Tadej, Matej in Jan, prihodnji konec tedna dirkajo v Kanadi, vrnili se bodo šele v torek, zato bi bilo premalo časa, da bi se prilagodili na časovno razliko in se vrhunsko pripravili za kronometer,« je še povedal selektor.

Trasa vožnje na čas sicer ni povsem ravninska, vendar s 413 višinskimi metri v 46,1 kilometra tudi ni tako zahtevna, da bi Roglič na njej veljal za favorita.