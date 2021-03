Pogačar bo barve UAE branil do leta 2026

Sedanjost in prihodnost

Po domala vsakem uspehu pri ekipi UAE zaupanje vpodkrepijo s podaljšanjem pogodbe. Lanski zmagovalec Toura, ki je pred dnevi dobil domačo dirko svojih delodajalcev po Združenih arabskih emiratih, se je podpisal pod nov dogovor, po katerem bo barve arabske ekipe branil vsaj do leta 2026.Pogačar je profesionalno kariero začel leta 2019 s pogodbo začetnika, ki mu je prinesla nekaj 100.000 evrov na sezono, dve leti kasneje je že med najbolje plačanimi kolesarji na svetu. Že tretjič je podaljšal pogodbo z UAE, po uspehih v krstni sezoni se je ekipi, h kateri ga je pripeljal njegov nekdanji trener pri Rogu in sedanji športni direktor ekipe UAE, zavezal do leta 2023. Lani je podpisal podaljšanje do leta 2024, zdaj za še dve leti več.Pogačar in UAE, za katero kolesari tudi, sta tako dolgoročen in eden od najbogatejših projektov v kolesarski svetovni seriji. »Tadej je naša sedanjost in prihodnost. Je kolesar, ki je kljub mladosti zmagal na Touru in se znal spopasti s pritiski, ki jih je prinesel ta uspeh. Poleg tega je pokazal izjemno osredotočenost in odločnost na poti do zmage na dirki po ZAE, ki vsako leto pridobiva pomembnost, tudi za našo ekipo. Prepričan sem, da bomo skupaj uresničili še veliko lepih ciljev,« je ob podaljšanju pogodbe povedal predsednik ekipe UAE»V tej ekipi se počutim kot doma. Vlada posebno ozračje med vodstvom ekipe, kolesarji in spremljevalnim osebjem, to je idealno okolje za doseganje rezultatov. Ekipa UAE verjame v moje kakovosti in mi je vedno izkazovala zaupanje. Tega se zavedam in trdo delam, da bom skupaj z moštvenimi kolegi pokazal, da lahko izpolnimo visoka pričakovanja. Veselim se še številnih zmagovitih sezon skupaj z ekipo,« je povedal Pogačar.Finančnih podrobnosti pogodbe niso razkrili, glede na status 22-letnega Komendčana pa je mogoče sklepati, da so številke na njegovi pogodbi med najvišjimi v karavani. Te se gibljejo okoli petih milijonov evrov na sezono.