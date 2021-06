Pogačar ima poker asov, Roglič še skriva adute

20:07

EHF liga prvakov

/ Barcelona s tremi Slovenci desetič na rokometnem Mt. Blancu

Katalonci so v finalu F4 v Kölnu premagali Aalborg s 36:23 (16:11) in se veselili jubilejnega naslova. Dolenec, Janc in Makuc dočakali vrhunec klubskih karier.