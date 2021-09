Pogačar in Mohorič v lov za kolajno na cestni dirki

Ob 12.45 bodo cestno dirko začeli člani. Trasa bo razdeljena v dva dela, dolga pa bo 179,2 km. V slovenski izbrani vrsti bosta glavna aduta za visoko uvrstitev Tadej Pogačar in Matej Mohorič v vlogi kapetanov. Predvsem 26-letni Mohorič je v Trento prispel v boljši formi, potem ko je sijajno dirkal po Beneluksu in na Poljskem. V obeh primerih je osvojil skupno drugo mesto. Tudi tokrat bi lahko bil glede na traso v ospredju.



Kako bo preizkušnjo odpeljal Pogačar, ni jasno. V Plouayu na veliki nagradi Bretanje ni mogel slediti najboljših, tudi četrtkov kronometer pa mu ni uspel najbolje. Zato ni izključen scenarij, da bo na koncu pomagal Mohoriču do čim boljšega izida, če sam ne bo pri močeh. Poleg Mohoriča in Pogačarja bodo na cestni dirki nastopili še Domen Novak, David Per in Žiga Jerman.

Brez fige v žepu

Kolesarje čaka 179,2 km dolga trasa, razdeljena na dva dela. Prvi, bolj hribovit bo dolg dobrih 70 km s tremi krajšimi a bolj strmimi vzponi, nato pa sledi še osem 13-kilometrskih krogov okoli Trenta. Skupaj bodo morali tekmovalci premagati 3765 višinskih metrov.



Taktično bo imela Slovenija dva dovršena kolesarja, kakšno bo razmerje med njima, pa bo določil potek dirke same.



»To bova videla v nedeljo. Zagotovo bova zaščitena kolesarja v naši ekipi. Ostali trije se bodo potrudili, da bova čim bolj spočita. Potem bova midva govorila med sabo. Sva dobra prijatelja, nihče ne bo dirkal s figo v žepu in bova se odločila, kako pristopiti do zadnje pol ure, ure dirkanja,« je dejal Mohorič.

