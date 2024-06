Pogačar in Roglič na najboljšem Touru v zgodovini

Kolesarska mrzlica se bliža letošnjemu vrhuncu, 29. junija se bo v Firencah začela 111. dirka po Franciji, ki ima vse potrebne sestavine, da bi lahko bila ena od najboljših, če ne najboljša v zgodovini. Trasa bo zgodovinska že zaradi začetka in konca, Tour 2024 se bo namreč prvič na tritedensko pot podal iz Italije, prvič pa je ne bo zaključil v Parizu, temveč v Nici, kamor se bo umaknil vrvežu pred olimpijskimi igrami v francoski prestolnici.

Zgodovinska bo tudi konkurenca, na startu bodo vsak v svoji ekipi ta čas štirje najmočnejši kolesarji za velike etapne preizkušnje, Tadej Pogačar (UAE), Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) in Remco Evenepoel (Soudal Quick Step). V boju za najbolj čislano rumeno majico, ki jo je v zadnjih dveh letih osvojil Vingegaard, bosta spet dva Slovenca, kar pomeni, da bo dirko pred domačimi zasloni spremljala vsa država, tisoči naših rojakov pa bodo romali ob traso, ki nam bo zemljepisno najbližje doslej.

Posebna priloga Tour 2024

Za vse smo pripravili posebno prilogo Tour 2024, ki bo na 64 straneh skupaj z Delom in Slovenskimi novicami izšla v četrtek, 27. junija. V njej boste lahko prebrali, kako se je Pogačar po svoji prvi zmagi na Giru pripravil na naskok na svojo tretje slavje na Touru. Pa kako je Roglič po prestopu k novim delodajalcem vse v svojem življenju podredil morda zadnjemu naskoku na kolesarski sveti gral. Spoznali boste tudi ambicije in naloge preostalih treh Slovencev na dirki Mateja Mohoriča, Jana Tratnika in Luke Mezgeca.

Predstavili vam bomo tudi vse etape, športno in turistično. Izvedeli boste, kaj se obeta vsak dan na dirki, katere znamenitosti si lahko ogledate ob trasi, na katere legendarne vzpone se lahko s kolesi povzpnete sami. Podrobneje boste spoznali tudi prve italijanske etape, o katerih smo se pogovorili z nekdanjim italijanskim profesionalcem in selektorjem ter sedanjim strokovnim komentatorjem italijanske televizije RAI Davidejem Cassanijem, ki je pomagal trasirati uvodne preizkušnje v njegovi rodni Emiliji Romanji. Prebrali boste lahko tudi, kako mondena je Azurna obala, kjer se bo prvič končala dirka, koliko denarja se vrti v največjem kolesarskem ciklusu, kako se je skozi zgodovino Toura razvijala cestna specialka in kako naše kolesarske ase spremljajo znani Slovenci.