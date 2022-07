Pogačar in Roglič sta se za las izognila nesreči

Prečkanje mostu Veliki Belt v 2. etapi Toura, ki je navdušila predvsem zaradi nepreglednih množic danskih navijačev ob cestah, ni prineslo pričakovane vetrovne bitke in večjega razburjenja. V preizkušnji, ki jo je dobil nizozemski šprinter Fabio Jakobsen, pa kljub temu ni manjkalo živčnosti in padcev. Slovenci niso bili vpleteni vanje, vendar ni veliko manjkalo.

Najprej se je nesreči za las izognil Primož Roglič, ko je na mostu prišlo do prvega množičnega padca, po katerem je imel največ dela z lovom za glavnino kolumbijski kapetan ekipe Education First Rigoberto Uran. Kisovčan se je v zadnjem trenutku izognil padajočim telesom in kolesom in nato varno prikolesaril do cilja, kjer je njegov moštveni kolega pri Jumbu Vismi Wout van Aert zasedel 2. mesto in oblekel rumeno majico.

Pogačarju pa so padajoči kolesarji zaprli pot 2,3 km pred ciljem. Dvakratni zmagovalec Toura sicer ni pristal na kupu tekmecev, je bilo pa tudi izogibanje temu boleče. »Dobro sem se izognil padcu, pri tem sta počila oba moja obročnika, s členki pa sem zadel ob ograjo, vse bo v redu z mano, upam, da bo tudi s tistimi, ki so padli. Težava je bila v tem, da so se kolesarji, ki so pred tem narekovali tempo v osredju, z močno zmanjšano hitrostjo vračali skozi glavnino in enemu od njih se nismo mogli izogniti,« je Pogačar povedal v cilju, v katerega je prikolesaril s praznima gumama.

Čeprav je to storil več kot tri minute za Jakobsnom, so mu pripisali čas zmagovalca, saj je do padca v glavnini prišlo znotraj »varnega« območja treh kilometrov.

Po 2. mestu v etapi je rumeno majico oblekel Wout van Aert. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Na tleh tudi Martinez in O'Connor

Tako je Pogačar še naprej 3. v skupnem seštevku in vodilni med mladimi kolesarji. Še vedno pa so neznanka poškodbe njegovih pomočnikov Marca Hirschija in Vegarda Stake Laengna ter drugih kolesarjev, ki so bili vpleteni v padce. Med njimi sta bila tudi dva kandidata za vrh v skupnem seštevku Avstralec Ben O'Connor (Ag2r) in Kolumbijec Dani Martinez (Ineos). Oba sta se pobrala in prikolesarila v cilj.

Fabio Jakobsen se je veselil svoje prve etapne zmage na Touru. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Tour bo jutri še zadnji dan na Danskem, na sporedu je še ena ravninska preizkušnja, v kateri naj bi odločil šprint glavnine. Slovenska zvezdnika pa imata tako kot danes samo eno željo – brez časovnih izgub varno do cilja.