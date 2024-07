Kronometer odprl pravi Tour velike četverice

V nadaljevanju preberite:

Na prvi vožnji na kronometer 111. dirke po Franciji je svetovni prvak v tej disciplini Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) pričakovano slavil svojo prvo zmago na veliki pentlji in tako dopolnil svojo zbirko etapnih uspehov na vseh treh tritedenskih dirkah. Vendar bi bo 25,3 km dolgi preizkušnji v Burgundiji težko govorili o zmagovalcih in poražencih. Vsa velika imena, 2. Tadej Pogačar (UAE), 3. Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) in 4. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), so bila zadovoljna s svojimi predstavami.