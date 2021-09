Pogačar in Tratnik napovedala boj za vrh

V nadaljevanju preberite:

Filippo Ganna je prvo ime kolesarske vožnje na čas na svetu. To je italijanski as na belgijskih cestah potrdil z drugim zaporednim naslovom svetovnega prvaka, ki ga je osvojil v velikem slogu, z najhitrejšo uro resnice v boju za mavrično majico v zgodovini je dobil tesen dvoboj z domačim adutom Woutom van Aertom. Tadej Pogačar in Jan Tratnik se na povsem ravninski preizkušnji po pričakovanjih nista vpletla v boj za kolajne in končala na 10. in 15. mestu.