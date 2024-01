Pogačar, Roglič in Mohorič za vrhunec zlate dobe

V nadaljevanju preberite:

V Avstraliji se je danes zavrtelo kolesje svetovne serije 2024. V deželi tam spodaj ni slovenskih kolesarjev, ki pa bodo glavne vloge igrali na domala vseh najpomembnejših dirkah. Tadej Pogačar (UAE) je napovedal naskok na zmage na Giru in Touru, olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu, Primož Roglič se bo osredotočil na rumeno majico, Matej Mohorič na največji enodnevni dirki, po Flandriji in Pariz–Roubaix. Če se bo uresničila le polovica teh želja, bo nova sezona zgodovinska.