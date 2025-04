Pogačar se je prepiral z Evenepoelom, zmagal pa Skjelmose

»Dolga pomladanska sezona je že za mano, nisem veliko dirkal, vendar je bilo intenzivno. Bomo videli, kako me bodo še nesle noge,« je Tadej Pogačar (UAE) na štartu 59. dirke Amstel Gold tekmecem vlil nekaj upanja, da bi mu lahko postavili po robu na največji nizozemski enodnevni dirki. To je opogumilo Remca Evenepoela (Soudal Quick Step), ki je izničil samostojni napad slovenskega zvezdnika, a zmage se je prepiru dveh največjih zvezdnikov veselil tretji – Mattias Skjelmose (Lidl Trek).

Pogačarju v dvobojih z Mathieujem van der Poelom (Alpecin Deceuninck) na prvih treh spomenikih sezone (slovenski zvezdnik je dobil dirko po Flandriji, nizozemski pa Milano–Sanremo in Pariz–Roubaix) ni šlo vse po željah predvsem zaradi ravninskih tras, ki mu nista ustrezali. Ardeni pa so zanj druga pesem, četudi niso Alpe z neskončnimi klanci, je 34 vzpetin Amstlove dirke dovolj, da se na njej počuti kot doma. Predlani jo je dobil s samostojno vožnjo v zadnjih 28,5 km, potem ko se je kot zadnjih otresel Toma Pidcocka in Bena Healyja.

Tokrat sta bila njegova najnevarnejša papirnata tekmeca dvakratni olimpijski prvak Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) in eden od največjih specialistov za klasične dirke Wout van Aert (Visma Lease a Bike), zato je bilo pričakovati nekoliko bolj taktično dirkanje.

Vendar tega Pogačar ni imel v mislih, slabih 48 km pred ciljem je sledil skoku Juliana Alaphilippa (Tudor). Francoz je nekaj minut spominjal na čase vrhunca svoje slave, ko si je prikolesaril zaporedna naslova svetovnega prvaka (2020 in 2021), vendar 43 km pred ciljem ni mogel slediti Pogačarjevemu sedečemu pospešku na vzponu na Kruisberg.

Ključen je bil Evenepoelov skok

Takrat se je za aktualnega nosilca mavrične majice začel boj samega proti vsem, podobno kot septembra lani na SP v Zürichu. Prikolesaril si je dobre pol minute prednosti pred zasledovalci, ko se je v lov za njim podal Skjelmose. Danec se mu ni posebej približal, zato pa je dirko na glavo obrnil Evenepoel, ki je skočil 27 km pred ciljem, ko je zaostajal 40 sekund. Hitro je ujel Skjelmoseja in tudi prepolovil zaostanek za Pogačarjem. Začela se je velika bitka prvih zvezdnikov in ura je vse bolj govorila v Evenepoelov prid.

Osem km pred ciljem je tako Belgijec, ki je opravil težaško delo pri lovu, ujel Slovenca in boj za zmago se je začel znova. To je bila za Pogačarja, ki je vajen tega, da po samostojnih napadih sam prikolesari do cilja, nov položaj. Odločil se je, da bo počakal na šprint, ki mu je prinesel že marsikatero odmevno zmago.

Tudi tokrat je bil močnejši od Evenepoela, ne pa tudi od Skjelmoseja, ki se je lahko do zadnjega skrival v zavetrju zvezdniških tekmecev ter se veselil največje zmage v karieri. Pogačarju je tako preprečil naskok na zmage na vseh treh aredenskih klasikah v isti sezoni. Vse tri je v preteklosti sicer že dobil. Po 2. mestu na Amstlu je v sredo zanj na vrsti Valonska puščica, prihodnjo nedeljo pa še četrti spomenik sezone Liege–Bastogne–Liege, na katerih je pričakovati še dva velika spektakla z njim in Evenepoelom v glavnih vlogah.