Pogačar še povečal prednost v skupnem seštevku

Kakšna srhljivka na dirki dveh morij! Tadej Pogačar nam je uprizoril eno izmed najboljših dirk, kar smo jih lahko videli v zadnjih letih. V solo akciji mu je malo zmanjkalo, da bi v sedemnajstih kilometrih izničil triminutno prednost ubežnika, van der Poela.



Tadej Pogačar (UAE) je peto, 205 kilometrov dolgo etapo, od Castellalta do Castelfidarda, začel v modri majici vodilnega. Pogačar je lastnik še bele majice, najboljšega najmlajšega kolesarja in še zelene, najboljšega na gorskih ciljih.



Že tako težko in deževno etapo, je otežila še huda nevihta, ki je kolesarje zajela osemdeset kilometrov pred ciljem. Najtežji del etape je sledil v zadnjem delu, ko so morali narediti štiri kroge okoli Castelfidarda z vmesnim, kilometer in pol dolgim klancem, s povprečnim 10-odstotnim naklonom, ki pa ima najhujšo strmino kar 19-odstotno.



V prve pol ure dirkanja je bila povprečna hitrost na dirki kar 57 kilometrov na uro. Robert Stannard (BikeExchange), Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Davide Ballerini (Deceuninck-QuickStep) in Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) so zaznamovali peto etapo z dolgim pobegom. Njihova največja prednost je bila štiri minute.



Šestdeset kilometrov pred ciljem, po prvem vzponu na Castelfidardo, so bili ubežniki ujeti. Ujeli so jih Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Sergio Higuita (EF-Nippo), Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), Wout van Aert (Jumbo-Visma) in Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), torej vsi glavni favoriti za končno zmago. Hitro so si prikolesarili 15 sekund prednosti pred pelotonom. Zadaj so lovili Greg Van Avermat (AG2R Citroën Team), Jakob Fuglsang (Astana), Mikel Landa (Bahrain Victorious) in Joao Almeida (Deceuninck-QuickStep) skupaj z Julianom Alaphilippom (Deceuninck-QuickStep). Pogačarjevo skupinico so ujeli 50 kilometrov pred ciljem. Še vedno je deževalo.



​Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) se je odločil za samostojen pobeg. To je storil povsem mirno, med malico, praktično. Malo kasneje je imel Pogačar težave z verigo. Snela se mu je s sprednjega večjega verižnika, vendar si jo je hitro spet nataknil in nadaljeval.



Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) si je hitro nabral pol minute prednosti. V glavnini se niso mogli dogovoriti kdo bo lovil. Močan veter in dež sta vsem vzela motivacijo za lov. Dva kroga oz. 47 kilometrov pred ciljem je bila v lovu le še peščica kolesarjev, s Pogačarjem na čelu. Čudežni van der Poel je bil videti kot na treningu. Kar nekaj kilometrov nismo mogli ugotoviti ali misli resno ali ne. Biti sam v ospredju, proti tako močnemu vetru, dežju in težko traso, je mejilo že na norost. In vendar. Bolj, ko je bila to videti nora odločitev, več je imel prednosti. Štirideset kilometrov pred ciljem je bil že minuto pred glavnino.



Trideset kilometrov pred ciljem, je imel Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) že dve minuti prednosti pred Pogačarjem in še peščici kolesarjev, ki so ostali ob njem. Van der Poel ni bil nevaren za skupni seštevek, saj je pred štartom pete etape zaostajal za celih 20 minut. Videti je bilo, da se ne bodo naprezali z lovom na Nizozemca Hranili so moči za zadnji krog. Najbolj nevaren Pogačarjev tekmec je bil van Aert, ki se je celo etapo vozil v Pogijevem zavetrju. Pogačar je v zaključku imel samo še enega pomočnika in to ni bil Jan Polanc, ampak Davide Formolo.



Dvajset kilometrov pred ciljem je imel van der Poel že tri minute prednosti! Osemnajst kilometrov pred ciljem so napadli še trije kolesarji, vendar niso bili nevarni modri majici. Sedemnajst kilometrov pred ciljem je iz glavnine skočil še Tadej Pogačar. Pognal se je v lov za sekundami, ki bi mu olajšale delo na kronometru, v zadnji etapi. V nekaj metrih je ujel Fabia Fellineja (Astana-Premier Tech), Gonzala Serrana (Movistar), Alessandra De Marchija (Israel Start-Up Nation), ki so napadli prej. Van der Poela niso mogli ujeti, Pogačarjev cilj je bil pridobiti nekaj sekund prednosti pred van Aertom, svetovnem podprvaku v kronometru.



Deset kilometrov pred ciljem je Pogačar ugotovil, da je njegova skupinica prepočasna, zato je nadaljeval s solo vožnjo za vodilnim van der Poelom. Wout van Aert je sam lovil Pogačarja. Šest kilmetrov pred ciljem je van der Poel padel v hudo krizo. Pogačar se mu je hitro približeval, vendar ni mogel ujeti Nizozemca. Zmanjkalo mu je deset sekund. Pogačar je pred drugouvrščenim van Aertom povečal prednost v skupnem seštevku še za 39 sekund.









