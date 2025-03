Pogačarjev fotograf: Najboljše zapravljenih 50 evrov, jedel in pil sem ves dan

Fotografija Alena Milavca, osebnega fotografa Tadeja Pogačarja, je postala hit. Najboljši kolesar na svetu je v soboto slavil zmago na legendarni dirki Strade Bianche v Toskani, čeprav je pred tem grdo padel in imel srečo v nesreči, ko jo je odnesel le z nekaj praskami. Razplet in kulisa sta bila najboljša reklama za fotografijo, posneto na Piazzi del Campo, enemu najbolje ohranjenih srednjeveških trgov.

Pogi je zmagovito pripeljal v cilj. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Milavec je bil ponosen na fotografijo in je na instagramu razkril njeno ozadje. »V petek, dan pred dirko, sem na glavnem trgu iskal najboljšo lokacijo. Zagledal sem bar z balkonom in za soboto rezerviral mizo. Stalo me je 50 evrov, jedel in pil sem ves dan. Če sem iskren, to je bil najboljše porabljeni denar v mojem življenju,« je zapisal mladi Milavec, ki s Pogačarjem sodeluje že več let.

Tadej Pogačar je pokazal močno voljo. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Fotografija Pogijevega zmagoslavja bo gotovo našla mesto v kolesarskih analih. Tudi zaradi nesreče ... »Tako se rodijo legende. Danes ni bilo samo dirkanje, šlo je za športni duh, ki nikdar ne obupa. Hvala bogu, da je Pogi v redu po grozovitem padcu. Zdaj so pred nami novi izzivi,« je še zapisal Milavec. Njegovo zgodbo so povzeli tudi pri španskem časniku Marca.

Siena ima sicer le okrog 50.000 prebivalcev in velja za enega najlepših mest v Italiji, stari del mesta je pod zaščito Unesca. Obok pri cilju pripada stavbi Palazzo Comunale, zgrajeni med letoma 1297 in 1310, v kateri je sedež mestnih oblasti.