Edino vprašanje je, kje se bo odpeljal Pogi

Ko se najboljši profesionalci na svetu zapodijo na toskanske bele ceste, je jasno, da je napočil čas velikih spomladanskih kolesarskih spektaklov. Strade Bianche so si v slabih dveh desetletjih obstoja prislužile sloves šestega spomenika, status tej dirki pa utrjuje tudi to, da jo je za svojo vzel Tadej Pogačar. Ob njegovih zadnjih dveh nastopih smo spremljali pravi simultanki in nič ne kaže, da bi bilo danes, ko se bo Pogi prvič na slovite makadamske odseke podal v majici svetovnega prvaka, kaj drugače.