Pogačarjev urok enajste etape

Čeprav tudi v kolesastvu velja, da je nesrečna številka 13, pa je Tadej Pogačar kot ponavadi nekoliko pred konkurenco. V zadnjih petih izvedbah dirke po Franciji se mu je štirikrat pripetilo, da je v enajsti etapi izgubil čas proti glavnim konkurentom, oziroma Jonasu Vingegaardu.

2021: Prvo Jonasovo opozorilo na Ventouxu

Na prelazu Ventoux se vsako leto zbere veliko Slovencev, tako bo tudi letos, ko bo gosti cilj 16. etape dirke po Franciji. Se bo Pogačar maščeval Vingegaardu? FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Pogačar v enajsti etapi dirke po Franciji 2021 sicer ni izgubil časa proti Jonasu Vingegaardu, a danski kolesar se je na legendarnem Mont Ventouxu, ki bo letos gostil cilj 16. etape, prvič uspel znebiti slovenskega kolesarja. Ta je sicer po vrhu priključil nazaj, a videli smo, da bo naslednik Primoža Rogliča v ekipi Visma-Lease a Bike v prihodnjih letih še zelo trd oreh za Tadeja Pogačarja. Etapo s kar dvema prečkanjema Ventouxa je dobil ubežnik Wout van Aert, velika rivala pa sta ciljno črto prečkala skupaj z Rigobertom Uranom in Richardom Carapazom. Zanimivo, po enajsti etapi je imel Vingegaard 5:32 sekund zaostanka za Tadejem Pogačarjem, do cilja v Parizu pa je Danec proti Slovencu celo pridobil 12 sekund in nakazal, da z njim ne bo šale.

2022: Vingegaard z Rogličevo pomočjo na Granonu povsem strl Pogačarja

Po deseti etapi dirke po Franciji 2022 je imel Pogačar 39 sekund prednosti pred Vingegaardom in zdelo se je, da se Slovenec brez zadržkov pelje proti svoji tretji zaporedni zmagi v Franciji. A spet je prišla njegova 11. etapa, ki je karavano čez Galibier vodila na ciljni, 11,4-kilometrski Col du Granon.

Ekipa Jumbo Visma je čez Galibier močno navila ritem, številčno premoč nad Pogačarjem pa sta izkoristila Vingegaard in Primož Roglič. Izmenjaje sta napadala Pogačarja, ki je šel čez sebe in na zaključni vzpon prišel povsem izmučen. Na vznožju je odpel dres, to pa pri njemu pomeni, da ima slab dan. Ob Jonasovem napadu je popustil in proti Dancu izgubil kar slabe tri minute. V skupnem seštevku je Jonas prevzel rumeno majico, kljub številnim napadom Tadeja Pogačarja pa se ni pustil zmotiti, v Parizu je tako prvič slavil skupno zmago na dirki po Franciji.

2024: Jonas v sprintu boljši od rumenega Slovenca

Tudi na lanskem Touru ni bilo vse lepo. Tadej Pogačar je v enajsti etapi s ciljem v Le Lioranu napadel kar 32 kilometrov pred ciljem in se hitro znebil vseh konkurentov. Mislili smo, da se bo Slovenec, ki je takrat že nosil rumeno majico, odpeljal proti novi veličastni zmagi. A Jonas Vingegaard se je na predzadnjem vzponu vrnil in obetal se nam je razburljiv finale. V zaključni sprint sta rivala prišla skupaj in pričakovali smo rutinirano zmago Pogačarja, ki slovi kot zelo eksploziven kolesar.

Lani smo si obetali dominantno zmago Tadeja Pogačarja, a nas je v enajsti etapi nekoliko zaksrbelo. Tudi letos nas je, a vemo, kako se je končal lanski Tour. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

A zaključek je vse pustil odprtih ust. Vingegaard je v sprintu premagal Slovenca in se razveselil prve zmage po hudem padcu, ko se je na dirki po Baskiji huje poškodoval. Doživel jo je zelo čustveno, mi pa smo videli, da tudi tokrat Pogačar ne bo prišel do rutinirane skupne zmage, kot se je zdelo dotlej. Na srečo je v Pirenejih dirkal veliko bolje, Danca je pustil daleč za sabo in tretjič v karieri osvojil dirko po Franciji.

2025: Padec v Toulousu

Pred začetkom letošnje dirke po Franciji je bil Tadej Pogačar boljši kot kadarkoli. Jonas Vingegaard mu je ob pospeševanjih sicer sledil, a Slovenec si je že v vožnji na čas privozil dovolj lepo prednost, da je dan premora pričakal s prednostjo dobre minute in pol pred glavnim rivalom, med njima je bil tudi Belgijec Remco Evenepoel. 11. etapa s startom in ciljem v Toulousu je bila zadnja pred prihodom v Pireneje, ki obetajo spektakularne boje glavnih favoritov. A okrog pet kilometrov pred ciljem je prišlo do padca, kjer je svetovni prvak zapel kolo Tobiasa Hallanda Johannessena pred sabo in grdo priletel v tla. Na srečo ni prišlo do nobene poškodbe, a tudi modrice in površinske rane so pustile nekaj davka. Glavnina se je po njegovem padcu sicer športno ustavila in ga počakala, zato ni izgubil časa, a vseeno je bil to udarec za njegovo samozavest.