V 11. etapi Toura so bili v dobrem in slabem glavni akterji kolesarji drugoligaške norveške ekipe Uno X. Jonas Abrahamsen jim je kot najmočnejši med ubežniki dneva, ki so napadli takoj po štartu 156,8-kilometrske preizkušnje, v Toulousu prikolesaril zgodovinsko prvo etapno zmago na tritedenskih dirkah. V skupini favoritov pa je Tobias Johannessen štiri kilometre pred ciljem nenadoma spremenil smer in s kolesa sklatil Tadeja Pogačarja (UAE).