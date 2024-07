Zaključni obračun od Monaka do Nice

Kronometer je dolg 33,7-kilometrov. Na trasi sta dva vzpona, prvi La Turbie, je dolg 8,1 kilometra, s povprečnim 5,6-odstotnim naklonom, drugi Col d'Eze je dolg 1,6 kilometra, povprečnin naklon je 8 odstotkov.

Po drugem klancu se spustijo do Azurne obale do Promenade des Anglais in dirkajo po ravnem ob Sredozemskem morju, nato pa naredijo polkrožni ovinek in se vrnejo v središče mesta ter končajo na aveniji Jean Medecin.

Tadej Pogačar (UAE) bo startal kot zadnji, ker nosi rumeno majico, ob 18:45.

Matej Mohorič (Bahrain Victorious) starta ob 14.59, Luka Mezgec (Jayco AlUla) ob 15.19, Jan Tratnik (Visma Lease a Bike) ob 16.37.

S spremljanjem v živo začnemo ob 16. uri