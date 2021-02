Pogačarju se nasmiha zmaga na dirki po ZAE

Jonas Vingegaard je slavil svojo največjo zmago med profesionalci. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

se nasmiha zmaga na dirki po Združenih arabskih emiratih, saj je tudi v 5., zadnji gorski etapi brez težav odgovoril na vse napade tekmecev. Na vzponu na Džebel Džajs, na katerem je zmago slavil Danec(Jumbo Visma), je zasedel 2. mesto in se še utrdil v rdeči majici vodilnega.Že pred 21,1 km dolgim ciljnim vzponom s 5,4 odstotni povprečnim naklonom je Pogačarjeva ekipa UAE delo na čelu glavnine prepustila tekmecem iz Ineosa, ki jim ni preostalo drugega kot da poskušajo ujeti deveterico ubežnikov in nato napadejo rdečo majico. Na ne pretirano strmem klancu niso imeli veliko manevrskega prostora, skok najbližjega Pogačarjevega zasledovalca(pred etapo je na 2. mestu zaostajal 43 sekund) je bilo pričakovati v nekoliko zahtevnejših zadnjih 3 km, v katerih se cesta vzpenja s povprečnim naklonom 7,1 odstotka in najbolj strmim naklonom 9 odstotkov.Do odločilnega odseka kolesarji Ineosa niso ujeli le najbolj vztrajnega med ubežniki(Astana), za katerim se je v boju za etapno zmago prvi pognal(Trek Segafredo). Pogačar ni odgovarjal na skoke tistih, ki ga niso ogrožali v skupnem seštevku, sledil pa je skoku tretjeuvrščenega(Deceuninck Quick Step), ki pa se Komendčana, tako kot drugi tekmeci ni mogel otresti. Taktiziranje favoritov je najbolje unovčil Vinegaard, ki je slavil največjo zmago v karieri, Pogačar pa je pospešil v zadnjih metrih, si prikolesaril 2. mesto v etapi in prednost v boju za rdečo majico povečal na 45 sekund. Njegov pomočnik pri ekipi UAEje končal na 35. mestu (1:22),(Bike Exchange) pa je bil 82. (13:52).»Tokrat sem se bolj osredotočil na tekmece v skupnem seštevku kot na etapno zmago. V klanec smo vozili v nasprotni veter, zato je bilo zelo težko slediti vsakemu napadu. Jonas Vinegaard je uprizoril izjemno predstavo. Zadovoljen sem, da sem obdržal rdečo majico, vendar bom v preostalih dveh dneh ostal osredotočen. Pred nami ni več vzponov, vendar kljub temu še nisem dobil dirke po ZAE,« dogodkov ne želi prehitevati Pogačar, ki bo moral biti skupaj s svojimi pomočniki v preostalih ravninskih etapah na preži predvsem v vožnji na veter.