Pogija se ne da ustaviti

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagal na enodnevni italijanski klasiki po Emiliji. Na trasi od Vignole do vrha San Luce (215,3 km) je svetovni prvak napadel 38 km pred koncem in ciljno črto prečkal skoraj dve minuti pred Britancem Tomom Pidcockom in Italijanom Davidejem Piganzolijem.

Za Pogačarja je bila to prva zmaga v mavričasti majici, ki jo je oblekel po slavju na SP preteklo nedeljo v Zürichu. Motiviran po novem odkljukanem cilju v karieri je že na prvi dirki v novem dresu tekmecem odčital novo lekcijo. Napadel je že okoli 38 km pred ciljem oziroma dober kilometer pred prvim prečkanjem vrha slovitega klanca San Luca (2,1 km/9,6 %) nad Bologno.

Tekmecem je ostal boj za drugo mesto, medtem ko je 26-letnik s Klanca dosegel 87. zmago v karieri in prvo v mavrični majici. Zgolj to sezono je zbral 24 zmag, do konca pa ga čakata še dve italijanski klasiki, v torek dirka treh dolin Vareseja, čez teden dni pa še spomenik po Lombardiji. Za Pogačarjem je kot drugi ciljno črto prečkal Pidcock (Ineos Grenadiers), ki je zaostal 1:54 minute, tretji pa je bil z enakim časom Piganzoli (Polti Kometa).

Užival sam na cesti

»To dirko sem poskušal zmagati že nekaj let. Nikoli mi ni povsem uspelo, saj se je vedno našel kdo, ki je bil boljši od mene. Dvakrat sem bil drugi, enkrat pa je nisem končal. Imel sem črno piko na tej dirki,« je povedal Pogačar. »Posebej po svetovnem prvenstvu, ko sem prišel sem v hotel pred dirko, se je ustvaril nov pritisk s to majico. Želel sem pokazati, da sem je vreden. Kar nekaj sezon se vedno pričakuje zmago, ko grem na dirko. Tudi sam sem začel tako dirkati, z mavričasto majico še sploh,« je priznal slovenski as.

Pogi se na dirki pojavi na štartu, sledi ... FOTO: Zac Williams/AFP

Tokrat je s samostojno vožnjo nadzoroval tekmece in bil vselej na varni strani: »Raje se peljem sam, sploh ko so takšni pogoji, saj lahko greš svojo linijo, lahko delaš svoje napake in jih popraviš. Če kdo pred tabo stori kakšno napako v tem vremenu, se lahko hitro posloviš od dirke. Tokrat sem kar užival sam na cesti.«

Na dirki je nastopil še en slovenski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe), a na krožni trasi v Bologni odstopil. Zasavec je sicer po Emiliji zmagal trikrat (2019, 2021, 2023). Pogačar je doslej trikrat dirkal po Emiliji. Pred tem je bil dvakrat drugi (2022, 2023), lani ga je na vrhu v šprintu ugnal Roglič, predlani pa ga je na tempo strl Španec Enric Mas. Leta 2021 dirke zaradi težav z zdravjem ni končal.

Kot peti v zgodovino

Slovenski as je prvi kolesar po letu 1988 in Švicarju Tonyju Romingerju, ki je dirko dobil za več kot minuto. Obenem je postal šele peti kolesar v zgodovini, ki je slavil na svoji prvi dirki v mavričasti majici. Nazadnje je to uspelo Belgijcu Tomu Boonenu leta 2005. Ob obeh je to uspelo še Špancu Abrahamu Olanu (1995), Italijanu Francescu Moserju (1977) in Belgijcu Freddyju Maertensu (1976).

Najboljši tokrat v zelo deževnem vremenu in na spolzkih cestah niso čakali na zadnji krog. Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ki je kasneje odstopil, je že ob prvem od petih prečkanj San Luce navil ritem, pred vrhom pa je napadel Pogačar in se takoj odpeljal tekmecem.

Tudi Pogačarjeva zaročenka Urška Žigart se je izkazala. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Že do vrha prvega od petih prečkanj San Luce si je nabral 30 sekund naskoka, tri kroge pred koncem pa je ta znašal že 1:10 minute. Prednost je v okolici Bologne le še naraščala in v predzadnjem krogu presegla dve minuti.

Žigartova četrta na ženski različici dirke

Slovenska kolesarka Urška Žigart (Liv AlUla Jayco) je na ženski različici dirke po Emiliji zasedla četrto mesto. Na trasi od Vignole do vrha klanca San Luca (113,8 km) je za zmagovalko domačinko Eliso Longo Borghini zaostala 16 sekund.

Tudi ženska preizkušnja je podobno kot moška potekala v deževnem in hladnem vremenu. Kolesarke so morale opraviti s pol krajšo traso ter z dvema prečkanjema slovitega klanca San Luca nad Bologno.

Na mokrih cestah in razgibani trasi se je dobro znašla tudi Urška Žigart, za katero je to eden najbolj odmevnih izidov v sezoni. Letos je bila 12. v generalni razvrstitvi dirke po Italiji, deveta je bila v skupnem seštevku dirke po Švici, obenem pa je postala državna prvakinja tako na cestni dirki kot v vožnji na čas.

Pred 27-letnico, sicer tudi zaročenko Tadeja Pogačarja, ki je prepričljivo dobil moško različico Emilije, so ciljno črto prečkale le zmagovalka Longo Borghini (Lidl-Trek) ter dve Francoziji, Evita Muzic (FDJ-Suez) in Juliette Labous (DSM-firmenich PostNL), ki sta zaostali devet sekund.

Na dirki so nastopile tudi nekatere druge Slovenke, Nika Bobnar je bila v dresu ekipe svetovnega kolesarskega centra pod okriljem Ucija 54. (+4:36), Urša Pintar, Špela Colnar (obe BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo) in Špela Kern (Cofidis) pa so odstopile.