Pogi bo moral pokazati zobe, če želi biti naslednik jazbeca

Na 14. julij, ko Francija praznuje največji praznik, dan padca Bastilje, kar je bil osrednji dogodek francoske revolucije leta 1789, so francoski kolesarji na Tour de France še posebej borbeni in napadalni. Zmaga na ta dan zanje šteje veliko več. Letos je na največji dirki 33 štartalo 32 Francozov, na današnji 12., kraljevski etapi, jih bo pedala vrtelo 29. Nihče od njih se letos še ni veselil etapne zmage. Pogled na zgodovino razkrije, da so Francozi doslej osvojili 36 rumenih majic, največ med vsemi. Ampak od zadnjega domačega zmagoslavja na Elizejskih poljanah je minilo 37 let. Junak je bil Bernard Hinault. Kaj je legendarni kolesar povedal o Tadeju Pogačarju?