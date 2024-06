Potolčeni Mezgec Groenewegnu pripravil zmago

V nadaljevanju preberite:

Jubilejna dirka po Sloveniji se je začela s šprintersko bitko, ki se je ne bi sramovala nobena preizkušnja svetovne serije. V Ormožu je Dylan Groenewegen (Jayco Alula) ugnal Alexandra Kristoffa (Uno-X) in Phila Bauhausa (Bahrain Victorious). Slovenci niso bili pri vrhu, najvišje se je z 118. mestom uvrstil 19-letni Anže Ravbar (UAE), a naši kolesarji so vseeno krojili razplet uvodne etape od Murske Sobote do Ormoža. Luka Mezgec je Groenewegnu do zmage pomagal, čeprav je 22 km pred ciljem grdo padel.