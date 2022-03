Primož Roglič je uspešno odbil napad Simona Yatesa

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je skupni zmagovalec dirke Pariz–Nica, potem ko je v zadnji etapi s tretjim mestom ohranil prednost pred najbližjim zasledovalcem Simonom Yatesom (BikeExchange-Jayco). Britanec je dobil etapo po napadu na zadnjem vzponu, a si nabral premalo prednosti za skupno zmago.

Rogliču je na poti do 62. zmage v karieri in druge v tej sezoni odločilno pomagal moštveni kolega Wout Van Aert. Belgijec je na zadnjem vzponu na prelaz Eze našel pravi ritem, s katerim sta z Rogličem ostala blizu Yatesu, na spustu pa sta nato to prednost oklestila na devet sekund. Van Aert je ciljno črto prevozil kot drugi.

Ne gre brez drame

S tem je Roglič storil dovolj, da je ohranil 29 sekund naskoka v skupnem seštevku pred Yatesom. Tretje mesto je pripadlo Kolumbijcu Danielu Martinezu (Ineos Grenadiers), ki je imel okoli 30 km pred koncem etape veliko smole, saj je s predrto zračnico izpadel iz boja za etapno in skupno zmago. Na koncu je v skupni razvrstitvi zaostal za 2:37 minute.

»Očitno ne gre brez vsaj nekaj drame. Še enkrat več je bilo zelo težko. Moram pa priznati, da mi je vsaj malce lažje ter da sem bolj vesel kot po lanski dirki. Moram se zahvaliti celotni ekipi, še posebej Van Aertu. Je pol človek, pol motor. On lahko stori vse,« je po zadnji etapi za organizatorje priznal 32-letni Kisovčan.

Rogliča zdaj čaka nekaj dni premora, po programu dirk pa ga v soboto čaka nastop na prvem spomeniku sezone na Milano–Sanremo. Tam bo nastopil tudi Tadej Pogačar, sicer danes zmagovalec dirke od Tirenskega do Jadranskega morja.