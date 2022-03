Primož Roglič prevzel vodstvo na poti do Azurne obale

Primož Roglič (Jumbo Visma) je novi vodilni na kolesarski dirki Pariz - Nica. V peti etapi od Saint-Just-Saint-Ramberta do Saint-Sauveur-de-Montaguta dolgi 189 km doslej vodilni Belgijec Wout van Aert ni zdržal ritma najboljših na vzponu na Col de Mure približno 40 km pred ciljem. Etapo s petimi kategoriziranimi vzponi je po samstojnem begu v zadnjih 40 km sicer dobil član ekipe UAE, 23-letni Američan Brandon McNulty, ki pa najboljšim ni bil nevaren, saj je pred etapo za vodilnimi zaostajal skoraj 14 minut. Američan je ekipi priboril že 14. zmago v sezoni (pozneje je Tadej Pogačar na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja 15.) in je najuspešnejša v karavani. Drugi je bil Francoz Franck Bonnamour in tretji še en Američan Matteo Jorgenson. Oba sta zaostala slabi dve minuti.

Roglič je prišel v cilj s prvo skupino na 25. mestu in za najboljšim zaostal 5:43 minute. V končnici je bil Roglič praktično brez pomoči sotekmovalcev, zato je moral sam paziti na napade tekmecev, kljub temu pa je na zadnjem vzponu neuspešno napadel skupino. Pred njim so bili napadalni tudi Daniel Martinez (Ineos), Simon Yates (BikeExchange-Jayco) and Aleksandr Vlasov (Bora). V skupnem seštevku ima Roglič 39 sekund prednosti pred Yatesom in 41 pred Francozom Pierrom Latourjem (TotalEnergies).

Jan Polanc (UAE) je etapo končal na 57. mestu z zaostankom več kot 12 minut, Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco) je bil 87. in Domen Novak (Bahrain Victorious) 103. V skupnem seštevku je Polanc 51., Mezgec 64. in Novak 115. Sicer pa je dirko letos zaznamoval neverjetno velik val bolezni in pred današnjim delom dirke je kar 18 kolesarjev sporočilo, da ne bodo nastopili, 13 jih ima znake prehlada. Med etapo je odstopila še četverica, a vsaj uradno podatka o tem, da naj bi bil za odstop kolesarjev kriv koronavirus, ni. Petkova etapa od Courthezon do Aubagneja bo dolga 213,6 km.