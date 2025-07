Napoved za 2025 kaže na občutno ohladitev gospodarstva

Sveža srednjeročna gospodarska napoved, ki sta jo na Dunaju predstavili družbi ACREDIA in Allianz Research, riše kompleksno sliko svetovnega gospodarstva za drugo polovico leta. Analiza razkriva, da bo globalno okolje ostalo pod pritiskom, saj rast še vedno zaostaja za ravnmi pred kriznimi leti, geopolitične napetosti pa zavirajo mednarodno trgovino in naložbene tokove. Kljub temu se v tem zahtevnem okolju odpirajo nove priložnosti za tiste, ki so pripravljeni ukrepati strateško.

Zadržana rast z izjemami, ki potrjujejo pravilo

Globalna gospodarska rast naj bi v letu 2025 dosegla 2,5 odstotka, kar je za obdobje izven recesije razmeroma nizka številka. Razvita gospodarstva se soočajo z več izzivi hkrati: zastojem domačega povpraševanja, visokimi stroški financiranja in precejšnjo mero politične negotovosti. Napoved za evroobmočje je skromna, z le 1,2-odstotno rastjo, medtem ko naj bi gonilna sila območja, nemško gospodarstvo, povsem stagniralo.

Kljub splošni upočasnitvi pa nekateri trgi kažejo presenetljivo vitalnost. Španija in Portugalska presegata pričakovanja in beležita hitrejšo rast. Podobno velja za Združene države Amerike, kjer je začasna umiritev napetosti v odnosih s Kitajsko pripomogla k popravku gospodarske napovedi navzgor. Za ZDA se tako v letih 2025 in 2026 pričakuje 1,6-odstotna rast.

Španija in Portugalska presegata gospodarska pričakovanja. FOTO: Nacho Doce/Reuters

Ta raznolikost poudarja pomen strateškega pristopa. »Čeprav rast na splošno ostaja počasna, vidimo različne priložnosti – zlasti za podjetja, ki razmišljajo strateško in odločno ukrepajo,« pojasnjuje Michael Kolb, član uprave družbe ACREDIA. Po njegovih besedah se na mednarodnih trgih pametno upravljanje tveganj trenutno obrestuje dvojno: »Kot zaščita in kot dejavnik rasti.«

Paradoks kapitalskih trgov in grožnja stečajev

V nasprotju z zadržanimi napovedmi gospodarske rasti so kapitalski trgi v prvi polovici leta 2025 pokazali izjemno stabilnost in optimizem. Vrednost evropskih delnic je od začetka leta zrasla za kar 18 odtotkov, k čemur so pripomogli obeti o nižjih obrestnih merah, solidni poslovni rezultati podjetij in naraščajoče zaupanje v gospodarstvo.

»Trgi kažejo izjemno odpornost, s čimer se odpira prava priložnost. Podjetja, ki svojo finančno strukturo krepijo v tem trenutku in strateško upravljajo obratni kapital, postavljajo temelje za trajnostno rast in prihodnjo odpornost,« poudarja Kolb. To tržno okolje, kljub političnim negotovostim, ponuja jasno priložnost za strukturni napredek.

Nemško gospodarstvo bo po napovedih ostalo na enaki ravni. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Vendar pa se za optimizmom skriva resna grožnja. ACREDIA za leto 2025 napoveduje 7-odstotno povečanje števila stečajev na svetovni ravni, kar v številnih regijah predstavlja najhitrejšo rast v zadnjem desetletju. Ta trend ni zaobšel niti Jugovzhodne Evrope, kjer se stopnja plačilne nesposobnosti povečuje tako na Hrvaškem kot v Sloveniji. »Naši podatki potrjujejo, da so podjetja, ki pozorno spremljajo svoje stranke, trge in poslovne modele, bolje pripravljena, da tveganja pravočasno zaznajo in ustrezno ukrepajo,« svari Kolb in dodaja: »Prav zdaj je proaktivno upravljanje tveganj ključnega pomena, saj prinaša stabilnost in prostor za manevriranje.«

Prilagodljivost kot ključ do uspeha v negotovih časih

Preostanek leta bo zaznamovala spremenljivost, ki pa odpira tudi nove poti. Pričakuje se, da bo Evropska centralna banka znižala obrestne mere na 1,5 odstotka, medtem ko naj bi ameriška centralna banka vztrajala pri višji stopnji, 4,5 odstotka. Pozitiven signal za stabilnost cen v Evropi je napoved, da bo inflacija v evroobmočju do konca leta verjetno padla pod 2 odtotka.

Evropska centralna banka naj bi obrestne mere znižala na 1,5 odstotka. FOTO: Heiko Becker/Reuters

Svetovna trgovina ostaja velik izziv. Kljub umirjanju napetosti med ZDA in Kitajsko visoke ameriške carine in strukturna negotovost še naprej pritiskajo na izvoznike, zlasti evropske. Rešitev se skriva v večji operativni prilagodljivosti ter vzpostavljanju trdnejših in bolj razpršenih dobavnih verig. Sporočilo analize je jasno: podjetja, ki se bodo prilagodila že danes, ne bodo le preživela, temveč si bodo okrepila dolgoročno konkurenčnost in povečala odpornost na prihodnje šoke. V prihodnost usmerjene odločitve in skrbno načrtovana likvidnostna strategija so v času nestabilnosti ključnega pomena za uspeh.