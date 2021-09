Primož Roglič v pomoč tistemu, ki bo najboljši

Z olimpijskih iger je prinesel zlato odličje v vožnji na čas. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Taktika na vrsti jutri

V petek se je slovenski članski kolesarski reprezentanci na svetovnem prvenstvu v Belgiji pridružil. Po dveh tednih premora po tretji zaporedni zmagi na dirki po Španiji je zdaj pripravljen predvsem pomagati svoji izbrani vrsti v lovu na najboljši možni izid, je danes dejal na druženju z mediji. »Svetovno prvenstvo je vedno nek poseben izziv, velikokrat sem na njem že nastopil. Glede na to, da imamo supermočno ekipo, verjamem, da lahko vsi skupaj tu damo maksimum. Skozi te oči sem si res želel biti tu, biti del vsega tega,« je 31-letni Kisovčan dejal pred nedeljsko cestno preizkušnjo.Ta bo potekala med Antwerpnom in Leuvnom po številnih zahtevnih odsekih s kratkimi vzponi ter odseki z granitnimi kockami. Čeprav bo kot veliko ime svetovnega kolesarstva pod posebnim drobnogledom, sam pred 268,3 km dolgo traso nima posebnih pričakovanj. »Eno so imena na papirju, drugo pa je realnost same dirke. Nič ne bi govoril, ničesar pričakoval, saj bo dirka na koncu povedala, kdo bo zmagal, kdo je najboljši. Na nas je, da damo vse od sebe in poskušamo iztržiti največ. Moja želja je dati kar največ, pomagati ekipi, biti v pomoč tistemu, ki bo najboljši,« je poudaril Roglič.Letos se mu sicer ni izšlo na dirki po Franciji, kjer je naskakoval prvo zmago, se je pa nato še tretjič zapovrstjo zavihtel na vrh zmagovalnega odra na Vuelti. Od takrat ni tekmoval. »Bolje je imeti prosta dva tedna kot enega. Po enem si še res utrujen, po dveh pa se lahko malo spočiješ in pripraviš na nove dirke. Prvi teden po Vuelti smo uživali, proslavljali. Drugi teden pa nazaj na treninge in priprava na zaključek sezone. Bomo videli, kako bo, vedno si želiš več in več, želiš biti boljši in boljši. Sam si želim dosegati dobre rezultate, nisem pa s tem obremenjen. Na dirkah bom dal svoj maksimum, potem pa bomo videli, kaj to pomeni,« je o pričakovanjih pred zaključkom sezone dejal Zasavec.Za reprezentanco bo, kot pravi, vedno dal vse od sebe, o taktiki pa s kolegi, ki so v Belgiji že dlje časa, še ni govoril. »Zdi se mi, da smo vsi tu s tako miselnostjo, da damo vse od sebe. Nismo še sicer razglabljali s fanti o podrobnostih taktike, to nas čaka jutri. Videl pa sem že nekaj posnetkov dirk, kako so tekmovali v mlajših kategorijah. Vedno je zahtevno po 250 km. Vsaka stvar je takrat težka. Glavno je, da ostaneš zbran, to je primarna stvar,« je še dodal Roglič.Poleg trikratnega zmagovalca Vuelte bosta od Slovencev na startu še dvakratni zmagovalec Tourater zmagovalec dveh etap na Touru in v zadnjem času odlični. Poleg trojice bodo v vlogi pomočnikov šein. Razgibana preizkušnja z več kot 2500 višinskimi metri se bo začela ob 10.40 v Antwerpnu, končala pa okoli 17. ure v Leuvnu.