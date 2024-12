Primož Roglič in Jan Tratnik soborca na Giru in Touru (VIDEO)

Slovenski ljubitelji kolesarstva bodo imeli tudi prihodnjo sezono dodobra zapolnjen navijaški koledar, ob katerem bodo, kot kaže, lahko upali na to, da zmage na vseh treh tritedenskih dirkah ostanejo v Sloveniji.

Tadej Pogačar se ob Touru nagiba k nastopu na Vuelti, Primož Roglič pa je na novinarski konferenci na Majorki potrdil, da bo tako na šrartu Gira kot Toura. Ob tem mu bo vseskozi družbo delal njegov ponovni moštveni kolega pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe Jan Tratnik.

Ko je pred letom dni Pogačar na pripravljalnem taboru ekipe UAE najavil, da bo naskakoval dvojček Giro-Tour, ni manjkalo dvomljivcev, ki so ocenjevali, da je ta podvig v sodobnem kolesarstvu malodane neizvedljiv. S prepričljivima zmagama v Italiji in Franciji je dokazal njihovo zmoto, ob tem pa opogumil tudi svojega velikega domačega tekmeca Rogliča.

Primož Roglič bo od januarja nosil nove barve ekipe Red Bull Bora Hansgrohe. FOTO: Red Bull Bora Hansgrohe

»Tadeju je letos uspelo, poleg tega pa tega dvojčka doslej še nisem preizkusil,« je Roglič na kratko obrazložil svojo odločitev. Ob tem je sicer dodal, da na Giru zmaga ni edino, s čimer bi bil zadovoljen. »Bomo videli, kaj je izvedljivo. Zame je glavno vprašanje, kaj moram storiti, da bom najboljši jaz. Zato je bilo smiselno pred Tourom izbrati tritedensko dirko, tako bom morda najbolje pripravljen,« je 35-letni Kisovčan nadaljeval pogovor s slovenskimi novinarji na Majorki, kjer se je januarja prvič predstavil kot član ekipe Bora Hansgrohe.

Polovica novih obrazov

Ta se je sredi minule sezone s prevzemom večinskega lastništva največjega proizvajalca energijskih pijač preimenovala v Red Bull Bora Hansgrohe, vendar to ni prineslo le novega imena in barv dresov, temveč tudi precej bolj ambiciozen, kompleksen in dražji pogon. Pripravam za prihodnjo sezono so se priključili nekateri od najbolj priznanih strokovnjakov za prehrano, mentalni trening in aerodinamiko.

»Zdi se, kot da sem ponovno v novi ekipi, toliko je novih obrazov. Vsakemu drugemu članu se moram na novo predstaviti. Delamo, to je dejstvo, težko pa je oceniti, kdaj se bodo pokazali rezultati. Dirke bodo povedale, kako dobro delamo. Za nas je najpomembneje, da hodimo v pravi smeri, naprej in ne nazaj. Minulo sezono je bilo že boljše kot leto prej, tako da so nekatere stvari gotovo pravilno zastavljene,« se Roglič nadeja, da bo imel odslej tako močno ali še močnejšo podporo, kot jo je imel nekoč pri Jumbu Vismi.

Tadej je svoja kategorija. Povsem enostavno je, osredotočam se nase. Delam zase, delam to, kar me bo pripeljalo do tega, da bom čim boljši. Primož Roglič

Morda tudi tako dobro, kot jo ima ta čas Pogačar pri ekipi UAE. Vendar se Rogla zaveda, da je bil v sezoni 2024 26-letnik s Klanca pri Komendi vsaj korak pred konkurenco. »Tadej je svoja kategorija. Povsem enostavno je, osredotočam se nase. Delam zase, delam to, kar me bo pripeljalo do tega, da bom čim boljši. To je nenazadnje vse, kar lahko storim,« se Roglič drži načela, da se nikoli ne obremenjuje s stvarmi, na katere nima vpliva.

Giro za manj pritiska na Touru

Na svoj tekmovalni koledar ga ima in ta se bo prihodnjo sezono začel z dirko po Algarveju na Portugalskem od 19. do 23. februarja, sledila bo dirka po Kataloniji od 24. do 30. marca, nato pa bosta zanj na vrsti že Giro od 9. maja do 1. junija ter Tour od 5. do 27. julija.

Primož Roglič in Jan Tratnik sta v sezoni 2023 skupaj branila barve Jumba Visme. FOTO: Pau Barrena/AFP

Zamisel o italijansko-francoskem dvojčku se je porodila tudi iz želje, da bi rdeči biki po morebitni zmagi v Italiji prišli razbremenjeni v Francijo, kjer se jim je računica letos povsem sfižila. Spomnimo, Roglič se je kot član velike četverice podal v boj za zmago, nato pa odstopil po hudem padcu v 12. etapi, ob katerem si je zlomil vretence. Kljub temu se je le nekaj tednov kasneje v karavano vrnil na Vuelti in na njej še četrtič zmagal.

»Tour je bonus, morda je tudi zato zame in za ekipo dobro, da prej odpeljem Giro. Morda tako preobrnemo situacijo in pritisk. Morda bomo potem vsi skupaj delovali bolje,« je Roglič razmišljal o koledarju a la Pogi, ki ni posebej prijazen do družinskega življenja. »Lora in otroka tega niso najbolj veseli, vendar gre za skupne odločitve, ki jih moramo sprejeti. Od konca prvih priprav februarja do konca Toura me ne bo prav veliko doma,« je dodal Roglič, ki bo imel na obeh dirkah ob sebi isto jedro ekipe.

Leta se jima ne poznajo

Tako na Giru kot na Touru naj bi bili njegovi pomočniki Dani Martinez, Aleksander Vlasov in Tratnik, s katerim sta bila eno sezono že moštvena kolega pri Jumbu Vismi, zdaj pa bosta spet združila moči. »Super je, da se nem je Jan pridružil, super je imeti v ekipi nekoga, s komer lahko govorim slovensko, poleg tega pa sva dobra prijatelja. Sicer pa ni prišel zaradi mene, temveč zaradi ekipe. Potrebujemo kolesarje Janovega kova,« je slovenski kapetan povedal o ponovnem snidenju z rojakom, s katerim sta pri 35 in 34 letih najstarejša med 29 kolesarji Red Bulla.

Leta so samo številka, po srcu sva še vedno mlada, imava pa malo več izkušenj od drugih. Jan Tratnik

»Če bo treba, se bom pobarval, da na tritedenskih dirkah ne bom kazal preveč sivih las,« se je na ta račun pošalil Roglič, Tratnik pa dal je vedeti, da če sta najstarejša, še zdaleč ne bosta najpočasnejša kolesarja v moštu. »Leta so samo številka, po srcu sva še vedno mlada, imava pa malo več izkušenj od drugih. Oba sva sicer kar pozno začela kolesariti, kar je zdaj po svoje prednost. Oba sva še motivirana, mlada in polna energije, starost ne vpliva na najine predstave,« je povedal Idrijčan, ki bo imel, preden se po v novi sezoni posvetil pomočniški vlogi, nekaj priložnosti tudi zase.

Med drugim se bo vrnil na belgijsko klasiko Omloop Het Nieuwsblad, na kateri je bil najboljši februarja letos, tudi sam pa bi se rad po robu postavil Pogačarju na Strade Bianche.