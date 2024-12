Že v Tirani prva priložnost za Rogliča, da obleče rožnato

Albanija ne velja ravno za zibelko kolesarstva, a vendar ta šport hitro pridobiva na priljubljenosti tudi v tej državi. Prihodnje leto bo Albanija gostila štart dirke po Italiji, na njihovih tleh bodo potekale prve tri etape, po nekaj mesecih logističnih težav pri dogovarjanju z lokalnimi oblastmi je zdaj Giro vendarle uspel predstaviti etape na albanskih tleh.

Prva etapa rožnate pentlje z letnico 2025 se bo začela v Draču in kolesarje peljala do Tirane, dolga bo 164 km in s 1800 višinskimi metri razgibana, a gre vseeno pričakovati, da se bodo za prvo rožnato majico pomerili šprinterji. Potem pa bi že lahko na svoj račun prišel Primož Roglič, ki bo prihodnje leto lovil svojo drugo zmago na Giru.

Roglič z neskončno trofejo za zmagovalca Gira. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Čaka ga namreč 13,7 kilometra dolga vožnja na čas v Tirani, ki vključuje tudi 1,5 kilometra dolg vzpon sredi trase. Trasa, ki se zdi kot nalašč za Rogliča v vrhunski formi, da vpiše prvo zmago in obleče rožnato. Nato bo v Albaniji na vrsti še tretja okrog mesta Vlora, ki bo s 160 kilometri in 2800 višinskimi metri precej selektivna. Zanimiv bo vzpon na Llogarase 40 kilometrov pred ciljem, ki z dobrimi 10 kilometri in 7,4-odstotnim povprečnim naklonom ne bo mačji kašelj niti za favorite.

Giro bo nato odšel prek morja na italijanska tla, s 4. etapo se bo dirka nadaljevala v Apuliji. »To je izjemna priložnost, da predstavimo Albanijo 800 milijonom gledalcev po vsem svetu, o šampionih bodo govorili vsi. Upam, da to ne bo zadnje gostovanje Gira pri nas, ne bo samo športni dogodek, ampak veliko praznovanje,« napoveduje albanski premier Edi Rama.

»Trasa je bila zasnovana tako, da zagotavlja spektakularen šov od samega začetka, ob tem pa predstavlja tudi lepote regije,« pa je dodal direktor dirke po Italiji Mauro Vegni. Giro se bo 15. začel izven meja Italije, nazadnje je štart leta 2022 gostila Budimpešta.