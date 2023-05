Primoževa rožnata pravljica se zaključi v večnem mestu

Na zadnjih etapah tritedenskih dirk, ki so ravninske obstaja nenapisano pravilo med kolesarji, da se majice vodilnega ne napada več.

Tudi če pade med dirko, se ga počaka. Če ne more nadaljevati z dirko, dirko izgubi.

Ampak, danes bomo gledali asfaltni slavospev v Rimu, danes bomo dobili potrjenega zmagovalca 106. dirke po Italiji, in to je nihče drug kot Slovenec Primož Roglič.

Zadnja etapa po Rimskih ulicah je dolga 126 kilometrov. Trasa poteka najprej ven iz Rima, do rimske plaže Lido di Castel Fusano, 16 kilometrov v eno smer in še 16 kilometrov nazaj, kjer bodo kolesarji morali opraviti s petimi krogi dolgimi 17,6 kilometrov

Trasa je kopija rimske etape Gira iz leta 2018 s podaljškom severnega kroga, ki večinoma poteka ob reki Tiberi in prav tako zavije v park Villa Borghese. Drugi del poteka skozi stari del mesta, preko Circus Maximusa do Koloseja, cilj pa je na Via dei Fori Imperiali, na polovici Koloseja in trga Piazza Venezia.

Danes bomo prav gotovo videli še en odličen šprinterski obračun.

S spremljanjem začnemo ob 16. uri