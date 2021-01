Prvi veliki slovenski dvoboj v Baskiji, največji na Touru

V nadaljevanju preberite:

Za Primoža Rogliča se približevanje novi sezoni ni začelo najbolje, namesto na ekipnih pripravah v Alicanteju je ta čas v samoizolaciji v Monte Carlu, ker so se v njegovi bližini pojavile okužbe z novim koronavirusom. Vendar ga to ni iztirilo, zdrav je in trdo trenira, da bo letos še boljši, kot je bil lani, ko je drugič zapored sezono končal kot številka ena na svetu, vendar bil v dvoboju z rojakom Tadejem Pogačarjem tik pred zdajci ob zmago na Touru. Preberite, kako se Rogličeva ekipa pripravlja za to sezono, kje se bo slovenski as meril z rojakom Tadejem Pogačarjem in kaj napoveduje Roglič navijačem za leto 2021.