Pogačar pred bojem za rumeno majico še na kavo in h brivcu

Tadej Pogačar si je po 10. etapi 112. dirke po Franciji zaželel, da se mu na prosti dan ne bi bilo treba pogovarjati z novinarji. Želja se mu je uresničila, a se je vseeno spregovoril s predstavnikom za stike z javnostjo ekipe UAE Lukom Maguirejem, ki je v svet poslal njegova razmišljanja pred nadaljevanjem boja za rumeno majico, pred katerim si je danes privoščil tudi postanka na kavi in pri brivcu.

»Vse je šlo v redu, opravili smo prijetno vožnjo s kolesom, med katero smo se ustavili tudi na kavi. Zdaj smo obiskali še brivca, sledi dremež, masaža, večerja, zjutraj pa že naprej na dirko. Vse skupaj hitro mine,« je Pogačar razkril, kako je preživel prvi prosti dan na letošnjem Touru, ki si ga je privoščil šele po deseti etapi. Uvodni teden je bil namreč podaljšan zaradi 14. julija, dneva Bastilje, na katerega je etapa velike pentlje del francoske folklore.

»Včeraj sem bil zelo vesel hribov, prvih devet dni je bilo zelo hektičnih in živčnih. To smo pričakovali in vesel sem, da smo preživeli. João Almeida sicer ni, a tu smo, zdaj prihaja naš teren, prihajajo gorske etape, manj bo stresa. Na splošno je bil to zelo dober teden, razen izgube Joãa, to je bil edini hud udarec za nas. Sicer pa smo v dobrem položaju v skupni razvrstitvi in pripravljeni, da napademo v gorah,« je nadaljeval Pogačar, ki je v uvodnem tednu slavil zmagi v 4. in 7. etapi, dvakrat pa je tudi že oblekel in tudi slekel rumeno majico.

Pred najnevarnejšimi tekmeci

V 10. etapi v Centralnem masivu jo je taktično oddal Benu Healyju (EF Education), ki ima 29 sekund prednosti. Sicer pa ima Pogačar minuto prednosti pred Remcom Evenepoelom (Soudal Quick Step) in 1:17 pred Jonasom Vingegaardom (Visma Lease a Bike). Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) za njim na 9. mestu zaostaja 3:12.

V prvem tednu je Tadeju Pogačarju najbolj vztrajno sledil Jonas Vingegaard. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

»João je pokazal pravi bojevniški duh v zadnjih dveh na kolesu, ne morem si predstavljati, kako je kolesariti z zlomljenim rebrom in drugimi poškodbami. Žalosten sem, da je moral oditi, imeli smo lepo skupino, zelo dobro vzdušje, veselil se je preostalih dveh tednov in obrambe rumene majice. To smo včeraj izgubili, a nič hudega, blizu smo ji. Drugi tekmeci so za nami in bodo morali napadati. Bomo videli, če bo imel Ben še nekaj etap rumeno majico, veliko časa je že preživel v pobegih in upam, da je že utrujen. Tako se bomo v naslednjih etapah že borili za rumeno majico. Jutri še ne, na Hautacamu, v vožnji na čas na Peyragudesu in na Superbagneresu bodo trije lepi dnevi za plezanje,« je svetovni prvak v drugem tednu dirke izpostavil tri pirenejske preizkušnje.

Prihaja hiter teden

»Pričakujem hiter teden, prvi je bil podaljšan za en dan, drugi bo zaradi tega za en dan krajši. Vmes je še vožnja na čas, zato bo vse zelo hitro minulo. Ta teden je lahko že precej odločilen, drugi teden je običajno rezerviran za srednje težke gorske etape, bolj primerne za pobege, morda še kakšno težjo, letos pa je skoraj enako težek kot zadnji teden. V naslednjih dneh bomo najbrž videli že kar velike razlike v skupni razvrstitvi. Čutim, da bo to zanimiv teden, veselim se Hautacama in vožnje na čas v Peyragudesu. Veselim se teh dveh etap, nato pa bo tu že skoraj tretji teden,« je 26-letnik s Klanca pri Komendi nakazal, kje se bo bržkone vrnil v rumeno majico.

Profil 11. etape Toura. INFOGRAFIKA: Delo

Ob tem pa ne pričakuje lahkega dela, saj ocenjuje, da je konkurenca na letošnjem Touru izjemno močna. »Raven je izjemno visoka, devet etap je bilo kratkih, eksplozivnih, živčnih, stresnih, vse ekipe so pokazale, da se lahko vozijo v ospredju in se borijo. V 10. etapi smo imeli prvi težak dan, ki ga je bilo težko nadzirati, naša ekipa se je zelo izkazala kljub odsotnosti Joãa in zdravstvenim težavam Pavla Sivakova. Malo smo že videli, kje je kdo na klancih, a mislim, da bomo pravo razmerje moči med posamezniki zares videli šele v drugem tednu. Konkurenca je zelo močna, ogromna bitka nas čaka za oder za zmagovalce in za rumeno majico,« je še povedal slovenski as, ki upa, da bo 27. julija v Parizu že četrtič postal kralj Toura.