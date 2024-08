Roglič bo na kraljevski etapi dirkal v pikčasti majici

Težko se je odločiti, ali je kraljevska etapa današnja, deveta ali pa tista, predzadnja, 20. Na današnji etapi jih čaka 4420 višinskih metrov, na predzadnji pa 5077.

Torej je na papirju slednja težja, vendar kolesarji so za kraljevsko označili današnjo, na kateri so trije klanci in vsi trije, sodijo v 1. kategorijo.

Današnja etapa od Motrila do Granade je dolga 178 kilometrov. Najtežji kilometri jih čakajo v Sierri Nevadi. Prvi kategorizirani klanec je na vrsti po dobrih 80-kilometrih dirkanja po zelo hribovitih cestah, ravnine praktično ni, in vsi krajši klanci so nekategorizirani.

Prvi klanec 1. kategorije je Alto del Purche (9,1 km, 7,6 %). Po gorskem cilju se spustijo do Pinos Genila in sledijo vijugasti cesti po lažni ravnini. Sledi dirkanje skozi Guejar Sierra, strm spust jih pripelje do izvira reke Genil.

Po spustu jih iz ozke doline čaka vzpon na Alto de Hazallanas (7,3 km, 9,6 %). Spustijo se v Pinos Genil in to ponovijo. Torej nazaj do Guejar Sierra in nato spet čez brutalne klančine Alta de Hazallanasa.

Cilj etape v Granadi je po 23-kilometrskim spustu.

Roglič je na včerajšnji etapi spet pokazal, kdo je glavni na letošnji Vuelti. Na klancih mu ni nihče kos, čeprav v svoje sposobnosti, še vedno ne verjame niti sam Primož. Še vedno pravi, da čuti bolečino v hrbtu in da še ni prepričan, kako se bo njegovo telo v prihodnjih dneh odzvalo na vse napore.

Danes bo dirkal v pikčasti majici, ker je na gorskih ciljih po osmih etapah zbral največ točk.

Results powered by FirstCycling.com

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri